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29.10.2026 в 17:48

Чистая прибыль Fix Price сократилась на 24% за девять месяцев

Выручка ретейлера достигла 242,2 млрд рублей

Чистая прибыль Fix Price по МСФО за январь-сентябрь 2026 года снизилась на 24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,86 млрд рублей. Об этом говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка ретейлера за девять месяцев увеличилась на 6,3%, до 242,2 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 7,7%, до 28,4 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — на 8,5%, до 28,7 млрд рублей. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 11,8%.

В третьем квартале Fix Price открыл 96 магазинов. К концу сентября общее число торговых точек сети увеличилось на 8% и достигло 8,1 тыс. Торговая площадь ретейлера за квартал выросла на 21,7 тыс. кв. м, до 1,77 млн кв. м.

Ранее пресс-служба ретейлера сообщила об открытии первого распределительного центра в Белоруссии.

FIX PRICE Торговые сети Финансовые результаты ретейл Офлайн-ретейлеры
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