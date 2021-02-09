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09.02.2021 в 06:50

Число занятых в экономике россиян снизилось впервые за 10 лет

Причинами падения трудовой активности стали пандемия и демография

Количество занятых в экономике россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это минимум с 2011 года. Число трудящихся упало на 1,65 млн — тренд наблюдается в 80% регионах России, сообщают «Известия».

Из-за пандемии коронавируса, которая повлекла ограничения в работе компаний и падение потребительского спроса, число занятых в России сократилось на 1,65 млн. Эксперты отмечают, что такое падение наблюдалось в 1990-е годы. Самая негативная динамика в 2020 году зафиксирована преимущественно в небогатых регионах с невысокими доходами населения: Мордовии (-13,4%), Марий Эл (-9,3%), Карачаево-Черкесии (-8,22%), Алтайском крае (-8,2%), а также в Дагестане (-7,71%). В целом занятость упала в 67 из 85 российских регионов.

В некоторых регионах, наоборот, зафиксирован прирост трудящихся: в Хабаровском крае — на 5,8%, Калмыкии (+5,5%), Тыве (+5,4%) и Еврейской автономной области (+5,1%).

В Минтруде отмечают, что одной из причин сокращения занятости на фоне пандемии стала смена стратегий поведения граждан, которые могли бы работать или заниматься другой оплачиваемой деятельностью. А в целом на снижение трудовой активности повлияли не только пандемия, но и демографические последствия 1990-х, в частности низкая рождаемость, продолжают воздействовать на российскую экономику.

В первую очередь в пандемию пострадали работники предприятий общественного питания — оборот компаний снизился до 40% от значений 2019-го, розничной торговли — выручка сектора упала до 65%, а также сотрудники сферы услуг — наблюдалось падение доходов до 55%. По прогнозам специалистов рынка труда, для возврата к докризисным значениям может понадобится от двух до пяти лет.

Ранее Минтруд объявил, что по итогам 2020 года число безработных в РФ выросло почти на 1 млн человек по сравнению с прошлым годом и составило 4,4 млн человек. До конца 2021 года Минтруд планирует восстановить занятость до допандемических показателей.

трудоспособное население
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