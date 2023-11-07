Число штрафов за неуплату авторских отчислений выросло на 30%

За девять месяцев текущего года количество дел об использовании музыки в коммерческих помещениях без оплаты выросло на 25−30%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Cubic Media (обеспечивает музыкальное сопровождение магазинов, торгцентров, ресторанов).

Вознаграждение за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов, кинотеатров собирает РАО, затем распределяет его среди правообладателей. Каждая компания должна либо сама делать отчисления, либо сотрудничать с музыкальными сервисами. За неправомерное использование объектов авторских прав предусматривается штраф до 40 тыс. руб.

Большинство дел решается до суда, однако в месяц до него доходит более 50 дел, а средняя сумма взыскания по ним составляет порядка 150 тыс. руб. Причиной роста эксперты называют уход зарубежных правообладателей с рынка.

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, у участников рынка сохраняется вопрос, куда РАО выплачивает деньги, полученные от сбора авторских отчислений за иностранные музыкальные композиции. Кроме того, их также не устраивает расчёт оплаты, который сейчас зависит от типа помещения, числа посадочных мест и площади.

Ранее сообщалось, что выплаты иностранным авторам в 2022 году стали рекордно низкими и составили всего 20,7 млн руб. Всего в 2022 году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и заведения, где звучала музыка, отчислили РАО в пользу всех авторов произведений (российских и иностранных) 3,2 млрд руб.