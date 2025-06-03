Число российских авторов YouTube снизилось на треть

Количество российских авторов, публикующих контент на YouTube, с марта 2024 года снизилось на треть. По этому показателю видеохостинг практически сравнялся с «Дзен», сообщает ТАСС со ссылкой на данные Brand Analytics.

Так, количество авторов из России за год сократилось на 34%. При этом «Дзен» вырос на 401% - с 0,3 млн до 1,35 млн авторов, объем контента там вырос на 567% - с 4,2 млн до 28 млн сообщений.

Rutube также показал рост на 449%, до почти 526 тыс. авторов. Всего на Rutube в марте текущего года было опубликовано более 4,2 млн видео.

Объем открытого контента, публикуемого в русскоязычном сегменте Telegram, впервые снизился — на 12%. При этом объем создаваемого на платформе спама составляет 35% от всех публичных сообщений.

Кроме того, отмечается рост в объеме сообщений у «Одноклассников» почти в два раза. В марте текущего года там было опубликовано 214 млн сообщений.

В 2024 году YouTube оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг в России. На эту площадку пришлась почти половина (47,9%) размещений у блогеров в деньгах, или 27,6 млрд руб.