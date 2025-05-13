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18+
13.05.2025 в 06:10

YouTube собрал половину бюджетов на инфлюенс-маркетинг

На размещения у блогеров российские компании потратили 58 млрд рублей в прошлом году

В 2024 году YouTube оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг в России. На эту площадку пришлась почти половина (47,9%) размещений у блогеров в деньгах, или 27,6 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Вторую позицию заняла соцсеть Instagram (запрещена в России, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), на продвижение через которую компании потратили в России 11,6 млрд руб. (20% сегмента инфлюенс-маркетинга). На третьем месте с похожим результатом — Telegram. На размещение у блогеров в каналах потрачено 11,5 млрд руб. (19,8%).

Четвертая строчка — у VK : на эту площадку пришлось 6,5 млрд руб., или 11,2% от всего объема бюджетов. Замыкают рейтинг американский Twitch (400 млн руб.) и российский Rutube (300 млн руб.).

Совокупный объем рекламных бюджетов на инфлюенс-маркетинг в прошлом году профильный комитет АКАР оценил примерно в 58 млрд руб.

Напомним, аудитория YouTube в России падает, поскольку с конца июля 2024 года скорость его загрузки в стране была замедлена. В то же время заметный аудиторный рост показали «ВКонтакте», Telegram и Rutube.

YouTube
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