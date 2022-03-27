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27.03.2022 в 10:00

Число публикаций в запрещённом Instagram уменьшилось на треть

Российские соцсети показывают рост

За месяц число активных пользователей Instagram (соцсеть и владеющая ей компания Meta признаны в РФ экстремистскими и запрещены) сократилось на треть. Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники», напротив, показывают уверенный рост, следует из данных Brand Analytics.

За прошедший месяц с 24 февраля по 24 марта 2022 года (с начала спецоперации) аудитория российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» выросла на 11% и 3% соответственно. Аудитория Telegram увеличилась на 6%.

Instagram продемонстрировала минус 30% по контенту и минус 31% по числу авторов. Facebook (соцсеть и владеющая ей компания Meta признаны в РФ экстремистскими и запрещены) потерял 11% авторов и 16% контента. Twitter, работа которого ограничена в стране, «просел» слабее остальных: минус 9% по авторам и минус 5% по контенту.

Brand Analytics

Лидером по опубликованному россиянами контенту стал «ВКонтакте». Там публикуется до 13,6 млн сообщений в день, в Telegram в два раза меньше — 7,7 млн, а в «Одноклассниках» — 2,9 млн.

Brand Analytics

По данным Mediascope, за период с 24 февраля по 15 марта число пользователей Facebook снизилось более чем на 40%, а Instagram — на 16%. Но эти площадки продолжают быть популярными среди россиян.

ВКонтакте Одноклассники Brand Analytics
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