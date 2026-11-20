Количество проверок бизнеса в России за последние семь лет сократилось почти в шесть раз, а их эффективность выросла практически вдвое. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам VII Всероссийского форума контрольных органов. Его слова приводит «Прайм».

Как подчеркнул глава правительства, добиться таких результатов удалось благодаря совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. В России создали единую систему контроля с общими правилами, цифровыми реестрами и прозрачными процедурами. Ее задача — снизить административную нагрузку на компании и не препятствовать их развитию.

Кроме того, все чаще применяется дистанционный формат взаимодействия с проверяющими. Он позволяет предпринимателям проще отчитываться о соблюдении обязательных требований, отметил Мишустин.

Еще одним направлением реформы стал риск-ориентированный подход. Он позволяет сосредоточить контроль на объектах, которые больше нуждаются в надзоре, и заранее предупреждать возможные нарушения. По мнению премьера, это помогает экономить время и ресурсы бизнеса, а также повышать безопасность предприятий.

Мишустин подчеркнул необходимость дальнейшего развития цифровых инструментов и сервисов как на федеральном, так и на региональном уровнях. При совершенствовании системы, по его словам, важно учитывать обратную связь от предпринимателей и упрощать процедуры соблюдения обязательных требований.