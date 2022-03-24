Четвертый блок сессий Red Apple. Брендинг в настоящем и будущем

Фестиваль Red Apple вновь предлагает присоединиться к Digital Week. В этот раз организаторы подготовили три сессии от гуру брендинга. В новых роликах — советы, тренды и прогнозы.
Unboxing love
Главная мысль сессии о дизайне Unboxing love: всё нужно делать с любовью или не делать вообще. В ролике рассказывается, как тактика любви помогает выделиться среди конкурентов, провоцирует создание пользовательского контента и увеличивает лояльность к бренду. Эксперт поделилась примерами неожиданных концептов, нашедших применение в повседневной жизни, а также дизайном, который пугает и успокаивает одновременно.
Спикер:
- Вера Зверева, креативный директор Depot .
3 Мориарти или Как экология, COVID и инклюзивность влияют на бьюти-упаковку
В следующей сессии представлено исследование, как инфоповоды влияют на нашу жизнь и формируют тренды. Эксперт показывает кейсы победителей международных конкурсов, новые технологии и разнообразные материалы для упаковок. О том, как создается потребительский опыт, обеспечивается эмоциональное здоровье и персонализируются продукты — в новом ролике Red Apple.
Спикер:
- Анна Бурлакина, дизайнер Depot.
Nude.jpg — откровенные планы на будущее брендинга от тех, кому скучно в настоящем
В заключительной сессии о брендинге эксперты выступили с презентациями:
- «Metabranding in real world»;
- «Деньги и успех. Где этому учат?»;
- «Один со всеми. Брендинг для миллионов».
Спикеры:
- Александр Вагин, генеральный директор Supermarket Branding Agency;
- Дмитрий Еремеев, диджитал-директор Depot ;
- Леонид Фейгин, креативный директор и сооснователь DDVB .