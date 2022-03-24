Четвертый блок сессий Red Apple. Брендинг в настоящем и будущем

Фестиваль Red Apple вновь предлагает присоединиться к Digital Week. В этот раз организаторы подготовили три сессии от гуру брендинга. В новых роликах — советы, тренды и прогнозы.

Unboxing love

Главная мысль сессии о дизайне Unboxing love: всё нужно делать с любовью или не делать вообще. В ролике рассказывается, как тактика любви помогает выделиться среди конкурентов, провоцирует создание пользовательского контента и увеличивает лояльность к бренду. Эксперт поделилась примерами неожиданных концептов, нашедших применение в повседневной жизни, а также дизайном, который пугает и успокаивает одновременно.

Спикер:

Вера Зверева, креативный директор Depot .

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В следующей сессии представлено исследование, как инфоповоды влияют на нашу жизнь и формируют тренды. Эксперт показывает кейсы победителей международных конкурсов, новые технологии и разнообразные материалы для упаковок. О том, как создается потребительский опыт, обеспечивается эмоциональное здоровье и персонализируются продукты — в новом ролике Red Apple.

Спикер:

Анна Бурлакина, дизайнер Depot.

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В заключительной сессии о брендинге эксперты выступили с презентациями:

«Metabranding in real world»;

«Деньги и успех. Где этому учат?»;

«Один со всеми. Брендинг для миллионов».

Спикеры: