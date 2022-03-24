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Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2022 в 13:32

Четвертый блок сессий Red Apple. Брендинг в настоящем и будущем

О тактике любви, событиях, повлиявших на тренды в дизайне, и дальнейшем развитии брендинга

Фестиваль Red Apple вновь предлагает присоединиться к Digital Week. В этот раз организаторы подготовили три сессии от гуру брендинга. В новых роликах — советы, тренды и прогнозы.

Unboxing love

Главная мысль сессии о дизайне Unboxing love: всё нужно делать с любовью или не делать вообще. В ролике рассказывается, как тактика любви помогает выделиться среди конкурентов, провоцирует создание пользовательского контента и увеличивает лояльность к бренду. Эксперт поделилась примерами неожиданных концептов, нашедших применение в повседневной жизни, а также дизайном, который пугает и успокаивает одновременно.

Спикер:

  • Вера Зверева, креативный директор Depot .

3 Мориарти или Как экология, COVID и инклюзивность влияют на бьюти-упаковку

В следующей сессии представлено исследование, как инфоповоды влияют на нашу жизнь и формируют тренды. Эксперт показывает кейсы победителей международных конкурсов, новые технологии и разнообразные материалы для упаковок. О том, как создается потребительский опыт, обеспечивается эмоциональное здоровье и персонализируются продукты — в новом ролике Red Apple.

Спикер:

  • Анна Бурлакина, дизайнер Depot.

Nude.jpg — откровенные планы на будущее брендинга от тех, кому скучно в настоящем

В заключительной сессии о брендинге эксперты выступили с презентациями:

  • «Metabranding in real world»;
  • «Деньги и успех. Где этому учат?»;
  • «Один со всеми. Брендинг для миллионов».

Спикеры:

  • Александр Вагин, генеральный директор Supermarket Branding Agency;
  • Дмитрий Еремеев, диджитал-директор Depot ;
  • Леонид Фейгин, креативный директор и сооснователь DDVB .
Партнёрский материал
Red Apple
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