Доступ к YouTube начал восстанавливаться

У абонентов большинства крупнейших мобильных операторов, включая пользователей «Билайна», «Т2», «МегаФона», МТС и «Ростелекома», начал восстанавливаться доступ к YouTube. Однако видеоплатформа открывается без проблем не у всех, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса GlobalCheck.

Согласно данным сервиса, видеохостинг уже работает у всех мобильных операторов. Однако некоторые пользователи сообщили, что его работа по-прежнему ограничена при подключении к Wi-Fi.

С 1 августа пользователи стали массово жаловаться на проблемы в работе видеохостинга. С конца июля среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на YouTube, сократилось с 52 до 38 минут. Среднесуточный охват упал со стабильных 45−46 до 38−39% к середине августа.

Роскомнадзор запретил операторам ускорять YouTube, иначе они рискуют лишиться лицензии.

Ранее стало известно, что Владимир Путин пообещал изучить вопрос, связанный с замедлением работы видеохостинга YouTube в РФ.