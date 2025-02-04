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18+
04.02.2025 в 08:00

Через десять лет в России четверть автомобилей будут беспилотными

Объем рынка к этому году может составить до $32 млрд ежегодно

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Через десять лет более четверти автомобилей на российских дорогах будут беспилотными. К 2042 году их доля превысит 80%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитиков «Яков и Партнеры».

Аналитики отмечают, что переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно — в первую очередь они будут внедрены в склады и логистические центры, затем — распространятся на магистральную логистику, а после — на городской транспорт и массовые перевозки.

Объем рынка к 2035 году может составить от $25 млрд до $32 млрд ежегодно. Более половины стоимости отрасли приходится на программное обеспечение, алгоритмы и системы защиты, а 30% — на чипы, связь, навигацию и прочую электронику.

По прогнозу McKinsey, к 2035 году мировой рынок автономных автомобилей достигнет $400 млрд. Доля автономного транспорта к этому времени достигнет 18−20%, если его широкое внедрение начнется в 2029 году.

Глава Минтранса Роман Старовойт в ноябре 2024 года заявлял, что Россия входит в пятерку лидеров по развитию беспилотного транспорта. По оценке министерства, доля беспилотных грузовых и пассажирских городских перевозок к концу 2035 года может достичь 30%.

«Яндекс» занимался разработкой беспилотных автомобилей с 2017 года, а в 2020 году выделил это направление из группы «Яндекс Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group. В марте 2022 года американское подразделение приостановило работу. В сентябре 2023 года команда подразделения по разработке беспилотников возобновила работу в Остине под новым брендом Avride.

беспилотные такси
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