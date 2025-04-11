Чем живут российские геймеры

Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment опросил российских геймеров об их игровых привычках и предпочтениях. Более половины опрошенных используют персональный компьютер (ПК) или ноутбук со средними характеристиками, и лишь 6% мечтают о приобретении консоли. В то же время для 87% геймеров видеоигры — способ снять стресс, а на покупку лицензионной игры почти 9 из 10 игроков готовы потратить до четырех тысяч рублей. Этими и другими результатами команда Astrum Entertainment поделилась с Sostav.

Методология исследования Опрос-исследование проводился среди игроков проектов Astrum Entertainment с помощью онлайн-анкет в сентябре 2024 года. В опросе приняли участие 2865 геймеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Ядро аудитории составили люди 18−59 лет, которые ежедневно играют в игры Astrum Entertainment.

Где играют

Согласно результатам исследования, ПК остается любимой платформой среди российских геймеров. Популярен и мобильный гейминг — 11% запускают игры на смартфонах или планшетах. Большинство респондентов играют на более чем одной платформе, более половины используют ПК или ноутбук со средними характеристиками, 38% охарактеризовали свой сетап как мощный, 12% — как слабый. И 28% опрошенных не заинтересованы в апгрейде.

Только один из 10 геймеров проводит время в компьютерных клубах, и большинство из посещающих их делают это от случая к случаю — раз в месяц и реже. В основном игровые клубы посещают, чтобы собраться с друзьями и сменить обстановку. Из-за невозможности поиграть дома в клубы приходят только 15% игроков. Российские геймеры не только играют сами, но и следят за стримингом: 61% смотрят стримы как минимум несколько раз в месяц, 12% — каждый день. Примерно четверть зрителей используют стримы, чтобы улучшить свои игровые навыки, следя за опытом других геймеров. Но чаще всего им просто нравится личность стримера — эту причину назвали 38% респондентов.

Сколько тратят

Опрос показал, что геймеры готовы вкладываться в свое хобби по мере возможностей. Только 19% играют исключительно во free-to-play игры. Более 60% покупают лицензии, причем каждый седьмой из них делает это чаще раза в месяц. Абсолютное большинство опрошенных — 85% — готовы потратить на покупку лицензионной игры до четырех тысяч рублей. Это примечательно, учитывая то, что 40% опрошенных сказали, что зарабатывают менее 60 тыс. рублей в месяц.

Другая статья расходов для геймеров — это техника. Что касается платформ, самой желанной будущей покупкой для большинства россиян стал мощный ПК или ноутбук (56%). Другие популярные «хотелки» идут с большим отставанием: около 7% купили бы VR-шлем, 6% — консоль последнего поколения. Потратить на новую платформу за раз более 40 тыс. рублей готовы почти половина опрошенных (45%).

Дополнительные игровые девайсы российские геймеры чаще всего покупают по необходимости — когда ломается старый (67%). Для 27% новые аксессуары или комплектующие становятся возможностью порадовать себя, а вот новинки ради новинок покупают всего 2%. Больше половины (54%) тратят на девайсы за один раз до 10 тыс. рублей, но почти 8% отдают более 100 тыс.

Что ценят в играх

87% геймеров используют игры, чтобы расслабиться и снять стресс. При этом многие отмечают, что гейминг приносит им не только развлечение, но и другую пользу: каждый третий узнает из игр что-то новое, каждый четвертый ценит социальный аспект и общение, каждый пятый оттачивает скилы (например, учит английский язык).

Для абсолютного большинства опрошенных самым важным аспектом игры стал сам процесс и механики (75%). На втором месте оказались сюжет и персонажи (51%), графика и визуальные эффекты критичны для менее чем половины игроков (46%).

Только половина опрошенных регулярно следит за новостями отечественной игровой индустрии или играет в популярные российские проекты. При этом 3 из 4 геймеров хотят видеть больше обращения к славянской культуре и истории России в играх (например, как в игре Atomic Heart).

Как играют

Издатель и разработчик также изучил внутриигровое поведение и предпочтения игроков в рамках тактического шутера Warface. Согласно внутриигровой статистике, почти каждый третий российский игрок (30%) играет в PvE-режим раз в пять матчей. Любимыми PvE-спецоперациями игроков стали «Фьорд» (34%), «Черная акула» (25,3%) и «Ледокол» (25,2%). В то же время 25% геймеров предпочитают только PvP-сражения.

Любимый PvP-режим — «Командный бой», его предпочитает 71% игроков. За ним следуют тактический «Подрыв» (50%) и динамичная «Мясорубка» (48%). Любимыми игровыми картами стали «Ангар» (54%), «Пригород» (46%) и «Нефтебаза» (43%).