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09.06.2023 в 12:20

75% россиян негативно отзываются о нейросетях ChatGPT и Midjourney

В основном пользователи жалуются на платную подписку и проблемы с доступом

75% россиян негативно относятся к нейросетям ChatGPT и Midjourney. Основными факторами отрицательного опыта использования графических и текстовых чат-ботов соотечественники называют платную подписку, проблемы с доступом и несовершенные результаты, сообщает Rb.ru со ссылкой на исследование агентства Media Research Family.

Всего 25% россиян пишут про нейросети в положительном ключе. Позитивные отзывы, как отмечает агентство, основываются на новостях о функциях и возможностях нейросетей, а также «впечатляющих генерациях» и сообщениях о перспективах развития и использования искусственного интеллекта (ИИ).

Отмечается, что жители России чаще ожидают позитивных последствий использования нейросетей. При этом сообщения об опасности использования ИИ встречаются реже, чем сожаления о проблемах с доступом.

Исследование проводилось в январе-мае 2023 года. Специалисты Media Research Family проанализировали свыше 650 тыс. сообщений в соцсетях, мессенджерах, блогах, форумах.

Ранее аналитики маркетинговой платформы Roistat выяснили, что Midjourney и ChatGPT стали самыми популярными нейросетями у россиян в интернет-поиске. По данным «Яндекс Wordstat», в феврале слово «midjourney» искали 309 228 раз. А по информации Google Trends, запрос «midjourney» стал популярным у россиян в июле — тогда нейросеть запустили в бета-тесте.

Россия Midjourney ChatGPT
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