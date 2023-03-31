ChatGPT две недели притворялся контент-мейкером сети АЗС «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть» решила проверить, насколько эффективным может быть ChatGPT, если использовать его для генерации контента сообществ в социальных сетях. Полигоном для испытаний команда бренда решила сделать собственный Telegram-канал.
С 17 февраля по 1 марта команда опубликовала семь постов, которые были сгенерированы с помощью ChatGPT, в том числе поздравление с 23 февраля. Для двух из них также были созданы иллюстрации с помощью нейросети MidJourney. В финале эксперимента сеть «Газпромнефть» призналась подписчикам, что последние две недели контент создавался искусственным интеллектом.
Сгенерированные нейросетью тексты всё-таки приходилось дорабатывать под тональность коммуникации бренда. При этом редакция не стремилась сделать их идеальными.
В среднем сгенерированные посты набрали по 26 тыс. просмотров и по 120 реакций, что не отличается от средней статистики канала. Больше всех реакций набрал пост к 23 февраля.
Пост, раскрывающий суть эксперимента, получил положительную обратную связь. Несмотря на некоторую шероховатость и лапидарность слога в созданных искусственным интеллектом постах, подписчики канала не заметили подмену, рассказывает команда «Газпромнефти». Но они отметили изменение в стилистике иллюстраций, сгенерированных нейросетью.
«ChatGPT может написать связный текст довольно простым языком. Но хороший результат редко удается получить с первого раза. Иногда приходится генерировать текст несколько раз, дополнять информацию, и обязательно перепроверять её в достоверных источниках. Только после этого редактор уже может соединить всё в один полноценный пост», — поделились своими наблюдениями в компании.
Сотрудники сети АЗС «Газпромнефть»:
Самое важное — нейросеть не чувствует тональность коммуникации сообщества. После получения драфта в ChatGPT за несколько секунд, его потом необходимо редактировать под собственный стиль. Поэтому в задаче обязательно надо прописывать тональность коммуникации, ценности, редакционную политику сообщества, давать примеры и фактуру. Чем больше параметров удастся задать, тем более качественными получатся фото и текст. При этом чат запоминает всё, что вы писали до, и в каждом отдельном ответе уже сохраняет в базе первичные вводные. Таким образом, со временем сеть можно обучить.