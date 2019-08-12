«Чайное бюро Шри-Ланки» проводит тендер на оказание услуг по найму инфлюенсеров и работы с ними

«Чайное бюро Шри-Ланки» объявляет о проведении тендера на оказание услуг по найму ключевых лидеров мнений (КЛМ) и работы с ними в рамках глобальной рекламной кампании по продвижению «Цейлонского чая» в России и Украине.

Бюро намерено назначить агентство для поиска ключевых лидеров мнений (КЛМ) и работы с ними в рамках глобальной рекламной кампании по продвижению «Цейлонского чая» в России и Украине в 2019−2020 годах. От имени «Чайного бюро Шри-Ланки» Комитет по закупкам приглашает российские агентства предоставить свои заявки для участия в тендере на оказание услуг, связанных с поиском ключевых лидеров мнений (КЛМ) и работы с ними.

Задачи агентства

Ожидается, что агентство будет нанимать КЛМ в рамках кампании, руководить их работой для достижения необходимых ключевых показателей эффективности (KPI) для России и Украины с соответствующей стратегией на основе креативных идей КЛМ. Поиск, ведение переговоров и найм на работу всех инфлюенсеров согласно глобальной стратегии продвижения «Цейлонского чая», предложенного «Чайным бюро Шри-Ланки». Обеспечение работы с лидерами мнений, обладающими качественным контентом и обширной аудиторией, которую можно охарактеризовать как потенциальных потребителей чая. Заключение как можно большего количества контрактов, переговоры с лидерами мнений по предоставлению их материалов в использование Чайным бюро в своих аккаунтах в соцсетях, а также в рекламе на период 2019−2021 годов. Создание детального плана с указанием дат и времени каждого поста от каждого лидера мнений с подписями, хэш-тегами кампании и каналами социальных сетей для каждого рынка. Агентство будет ответственно за курирование поездок отобранных инфлюенсеров в Шри-Ланку. В рамках бюджетов, выделенных для России и Украины, агентство должно предложить ожидаемые целевые показатели (KPI), связанные с цифровыми медиа (лайки, вовлечённость, комментарии и так далее).

Квалификация & Опыт работы

Обязательное требование — минимум 5 лет работы. Услуги должны включать работу с лидерами мнений и проведение кампании по продвижению бренда.

Оборот должен превышать $2 млн в год за последние три года (2016, 2017 и 2018 годы).

Для осуществления кампании необходимо, чтобы агентство имело полнофункциональные офисы в России и Украине.

В основе деятельности агентства должна быть как эффективная работа с КЛМ, так и консультативные функции. Для целей этой кампании недопустима работа двух агентств, выполняющих эти функции по отдельности.

Необходим опыт в создании и реализации рекламных кампаний для крупных брендов с задействованием инфлюенсеров из следующих сфер:

Образ жизни, Еда, Здоровый образ жизни, Путешествия, Музыка

Предпочтение будет отдано агентствам, которые получили награды за признание.

Организация не должна участвовать в других кампаниях по продвижению горячих напитков в течение срока действия контракта.

Агентства, занимающиеся медиапланированием глобальной кампании по продвижению «Цейлонского чая», не имеют права подавать заявки на участие в данном тендере.

Документацию по тендеру можно получить у Второго секретаря по торгово-экономическим вопросам Посольства Шри-Ланки в России по адресу: 129090, Россия, Москва, ул. Щепкина 24 по будням в рабочее время Посольства.

При необходимости участники тендера могут получить дополнительную информацию у Второго секретаря по торгово-экономическим вопросам Посольства Шри-Ланки в России по адресу: 129090, Россия, Москва, ул. Щепкина 24; по телефону: +7 495 688 16 20, Факс: +7 495 688 1757, с 9:30 до 15:30 по будням.

Или обратиться к Директору по вопросам продвижения, «Чайное бюро Шри-Ланки». Тел; +94−112587814 с 9:30 до 15:30 (ланкийское время: +2,5 часа к московскому времени) по будням.

Предварительное собрание участников тендера состоится 2 сентября 2019 года в 11.00 в Посольстве Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, улица Щепкина 24, Москва.

Тендерная гарантия на 3 500 евро должна быть оформлена в коммерческом банке, зарегистрированном на территории Российской Федерации, на имя Генерального директора, «Чайное бюро Шри-Ланки», 574, Галле Роуд, Коломбо 03, Шри-Ланка, и действительна в течение 180 дней со дня окончания приёма заявок.

Заинтересованные стороны могут направить свои должным образом составленные предложения на английском языке в адрес Е.П. Посла Шри-Ланки в России, 129090, Москва, ул. Щепкина, 24, с сопроводительным письмом, удостоверенным печатью организации, до 14:00, 20 сентября 2019 года, а также могут быть помещены в коробку для тендеров, которая находится в Посольстве по указанному выше адресу. В левом верхнем углу конверта необходимо сделать надпись: «Тендер на предоставление услуг по найму ключевых лидеров мнений (КЛМ) и работы с ними в рамках глобальной рекламной кампании по продвижению «Цейлонского чая» в России и Украине».

Комитет по закупкам оставляет за собой право составить окончательный список подходящих кандидатов.

Председатель Комитета по закупкам «Чайное бюро Шри-Ланки», 574, Галле Роуд, Коломбо 3.

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