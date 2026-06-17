CG, ИИ и викинги: кейс MOSKVA PRODUCTION для «ГАЛАВИТ»

«ГАЛАВИТ» в коммуникации при гриппе и ОРВИ говорит о стойкости, действии и стремлении не выпадать из привычного ритма. Представители «ГАЛАВИТ» и креативного видеопродакшн-агентства MOSKVA PRODUCTION поделились с Sostav, как удалось метафорически показать характер бренда и его роль в борьбе с простудой с помощью ИИ и CG-технологий.

Реализация

При разработке концепции команда опиралась на данные об архетипе бренда. «ГАЛАВИТ» отвечает характеристикам бунтаря, который противостоит правилам и системе, а также воина, сосредоточенного на достижении цели, борьбе и защите. В сфере фармы, где зачастую бренды ведут коммуникацию с аудиторией на территории заботы, родительского, теплого ощущения, такие архетипы не свойственны.

В ролике требовалось сделать акцент на этом отличии: представить препарат через ассоциации с силой, яркостью и уверенностью.

Архетипы бренда перекликаются с целевой аудиторией продукта: люди разного возраста и пола, которые хотят двигаться к своим целям и заинтересованы в быстром выздоровлении. Такой портрет потребителя оправдывает выбор в пользу викингов как главных героев ролика — волевых, дружных и при этом положительных персонажей со своими принципами и понятиями о чести. По идее креаторов, такие образы будут привлекательны для женщин, а мужчины при просмотре увидят в викингах себя. В рамках тендера бренд рассматривал разные креативные концепции и тестировал их на фокус-группах. По итогам этих внутренних исследований победила идея с викингами.

Инсайт аудитории — выстоять болезнь на ногах, не менять привычный ритм — стал отправной точкой новой рекламной коммуникации «ГАЛАВИТА».

Команда показала действие препарата метафорически — через образ корабля викингов, прорывающегося сквозь шторм.

Период проведения рекламной кампании: с октября 2025 года по март 2026 года.

По сюжету герой сталкивается с простудой, но с «ГАЛАВИТом» не сдается болезни и готов продолжать борьбу. Он становится капитаном корабля и берет курс на борьбу с недугом вместе с командой викингов. Они преодолевают шторм, бурю и грозы, а «ГАЛАВИТ» становится союзником капитана в противостоянии простуде. Метафорически показано главное: не сдавать позиции и держать курс даже во время болезни.

Викинги здесь — образ потребителя бренда: сильного, устойчивого, готового держать курс даже в неблагоприятных условиях. Отсюда маскот и слоган: «Лечение гриппа и простуды для тех, кто не привык менять курс».

Щит викинга символизирует готовность к защите и перекликается с образом таблетки на упаковке, делая связь визуала и продукта считываемой.

Реальные съемки такого сюжета были бы слишком сложными и дорогими, а чистый ИИ — эмоционально недостаточным. Поэтому команда объединила живые съемки актеров, ИИ и CG.

В рамках одной смены команда провела съемки в офисе, а потом — в павильоне, где была развернута объемная художественная постановка. Исполнители построили половину корабля и отсняли кадры с актерами в роли викингов. Кадры окружения, общие планы корабля, виды моря и неба были разработаны на этапе постпродакшна с помощью ИИ. Более сложные и точечные моменты, такие как надписи, доработка корабля, паруса, сами вирусы, бактерии и маскот, были сделаны с помощью CG-графики.

Грамотная реализация ролика с добавлением разных технологий во многом зависела от правильно разработанного пайплайна. Команда агентства заранее провела тестирование ИИ, чтобы адаптировать под эти кадры реальное освещение на площадке. Такая коллаборация команд продакшна и постпродакшна позволила качественно доработать реальные съемки в графике и добиться консистентной картинки.

Итогом проекта стала не просто реклама, а цельная мотивирующая история, в которой инсайт, бренд и визуальная идея работают как единое целое.

Мария Шабага, старший менеджер по продукту «ГАЛАВИТ»: Для «ГАЛАВИТ» этот проект стал важным шагом в развитии коммуникации. Мы сознательно ушли от привычной для категории территории заботы и выбрали образ силы, устойчивости и действия — тот эмоциональный код, который, по внутренним исследованиям, ближе аудитории бренда.

Алиса Петрова, CEO агентства MOSKVA PRODUCTION: Многие говорят, что ИИ — это часто про фальшь. Но на деле это отличный инструмент для закрытия своих задач. В каждом аспекте мы усиливали заявленную историю: за счет качественного кастинга викинги получились мужественными и искренними, море, небо и корабль — реалистичными, детали — проработанными. Каждое решение имело свою цель, чтобы в итоге мы реализовали красочную и вдохновляющую историю.

Результат

За время рекламной кампании ролик получил более 120 млн просмотров. Показатель VTR, то есть досматриваемость ролика, составил 83%.

По словам представителей бренда, концепция с викингами позволила ярко передать ключевой инсайт потребителей: болезнь не должна сбивать с курса. Результаты рекламной кампании показали, что выбранный креатив не просто привлек внимание, но и усилил позиционирование бренда, а также помог сформировать целостный и дифференцированный образ «ГАЛАВИТ».

Состав творческой группы

MOSKVA PRODUCTION (агентство)

Коммерческий продюсер: Булат Фаргиев

Руководитель производства и креативный директор: Алиса Петрова

Креативный продюсер и сценарист: Михаил Буруков

Исполнительный продюсер: Лиза Джоэл

Ассистент продюсера: Диляра Халилова

Режиссер: Алексей Звонцов

Второй режиссер: Алиса Степанова

Оператор-постановщик: Павел Чернов

Кастинг-директор: Дмитрий Боханов

Локейшн-менеджер: Ольга Панфилова

Художник по костюмам: Кшыся Митрохович

Визажист: Саша Руднева

Художник-постановщик: Екатерина Синякина

Реквизитор: Александр Лебедев

Монтаж: Слава Фаста, Егор Шестаков

Колор: Иван Дорогавцев, Jojo Agency

Звукорежиссеры: Марат Нугаев, Богдан Юрьев

Агентство STANCE: ИИ и CG-графика

ГАЛАВИТ (клиент)

Старший бренд-менеджер: Мария Шабага

Руководитель отдела маркетинга: Павел Немов

Медиа-менеджер: Ираклий Исакадзе