CES 2025: постепенная эволюция технологий

CES — ежегодная выставка потребительской техники в Лас-Вегасе. В 2025 году ее участники продемонстрировали устройство для анализа гормонов, инновационную ложку, новые умные гаджеты и многое другое. Инноватор Mindscapes by i.com Александра Шувалова рассказала Sostav, на какие категории можно разделить новые продукты, и описала их потенциал.

Каждое последующее мероприятие CES показывает нам, как постепенно развиваются уже хорошо известные всем технологии и устройства, которые дают нам новый спектр возможностей применения их в рабочих и бытовых задачах.

Три ключевых тренда CES 2025:

устройства, которые были классными, становятся «умнее»;

устройства, которые уже стали умными, становятся «мобильными»;

устройства, которые уже стали умными и мобильными, становятся «зелеными».

Среди самых популярных категорий по количеству наград можно выделить — Digital Health, Accessibility & AgeTech, что направлено на заботу о здоровье, работу с долголетием и качеством жизни; Sustainability, что отражает стремление технологий решать глобальные экологические проблемы; Human Security, Home Applications, Smart Home & Cities, что демонстрирует новые стандарты умных устройств, обеспечивающих более глубокую интеграцию и совместимость.

Безусловно, категория искусственного интеллекта (ИИ) также была одной из самых популярных номинаций по количеству наград, которая пронизывает большинство устройств из других номинаций. Это еще раз подчеркивает растущую интеграцию ИИ в различные аспекты нашей жизни.

Для заботы о здоровье и долголетии в будущем, возможно, мы будем пользоваться следующими устройствами:

Electric Salt Spoon компании Kirin Holdings: инновационная ложка, использующая слабый электрический ток для стимуляции вкусовых рецепторов, создавая ощущение соленого вкуса без фактического добавления соли, что полезно для снижения потребления натрия;

Hormometer от Eli Health: устройство для мгновенного анализа гормонов в домашних условиях, которое позволяет пользователям проводить тесты слюны для определения уровней кортизола и прогестерона, с планами добавить тестостерон в будущем. Это помогает в мониторинге стресса и других показателей здоровья без необходимости посещения лаборатории.

Для заботы о природе и об экологии номинанты CES представили такие изобретения:

бумажная батарея от стартапа Flint: стартап из Сингапура представил устойчивую альтернативу традиционным литий-ионным аккумуляторам. Батарея основана на целлюлозе, которая служит естественной средой для переноса ионов между электродами, обеспечивая более экологичное и доступное решение для хранения энергии;

Panasonic HX: первая в мире фабрика, полностью работающая на комбинации водорода, солнечных панелей и аккумуляторных блоков. Эта система генерирует только необходимое количество энергии и использует оригинальную систему управления энергией Panasonic для балансировки спроса и предложения в ответ на изменения в электроэнергии и погодных условиях.

Яркие примеры номинантов умных устройств:

бытовые приборы с поддержкой нейросетей от Samsung: линейка бытовых приборов, оснащенных ИИ, включая холодильники, стиральные машины и духовки. Эти устройства оснащены интеллектуальными экранами, которые повышают функциональность, предоставляют развлекательный контент и улучшают подключение в доме;

Withings Omnia: концептуальное умное зеркало, способное проводить комплексный анализ здоровья пользователя. Omnia измеряет различные показатели, такие как вес, частота сердечных сокращений и состав тела, предоставляя обратную связь через встроенного голосового помощника на основе ИИ. Кроме того, устройство может организовать телемедицинские консультации, объединяя в себе функции смарт-весов, мониторов сердечного ритма и других устройств.

CES 2025 отличается от выставок предыдущих лет стремительной интеграцией передовых технологий именно в повседневную жизнь человека.