Индекс самоизоляции, аромат репрессий и русский вог попали в шорт-листы Cannes Lions

Международный фестиваль креативности Cannes Lions представил шорт-листы категорий Creative Data, Creative Strategy, Direct, PR и Social&Influencer. В список лучших кейсов попали несколько кампаний российских брендов и агентств:

Клиент: Яндекс

Агентство: Яндекс

Номинация: Creative Data (Data-enhanced Creativity, Use of Real-time Data)

Компания запустила вкладку «Индекс самоизоляции», в которой собирает сведения о количестве жителей крупных городов, соблюдающих режим самоизоляции. Информация публиковалась на главной странице поисковой системы.

Для того чтобы подсчитать этот показатель, платформа сравнивает уровень городской активности в обычный день до эпидемии и сейчас. Подробнее на Sostav.

Клиент: «Новая газета»

Агентство: Action

Номинация: PR Lions — Direct Culture&Context (Single-market Campaign); PR Culture&Context (Single-market Campaign); PR Culture&Context (Cultural Insight)

Коммуникационное агентство Action и «Новая Газета» разработали спецпроект, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и рассказывающий об истории дома на Никольской, 23. Это лимитированная коллекция духов с ароматом пороха. Подробнее на Sostav.

Клиент: Vivienne Sabó

Агентство: SOCIALIST



Номинация: Social&Influencer (Social Content Marketing, Social Film)

Бренд декоративной косметики Vivienne Sabó выпустил музыкальный клип в поддержку туши Cabaret première в рамках креативной концепции «Меняем взгляды». Макияж в клипе подчеркивает красоту не только женщин, но и мужчин. За эстетику образов вторых в клипе отвечают российские вогеры, а главный герой клипа — Саша Перцев, участник пятого сезона шоу «Танцы на ТНТ».

Музыкальное сопровождение обеспечили Дима Нова и Илья Гадаев, композиторы Группы Cream Soda, а исполнил песню Александр Гудков. Подробнее на Sostav.

Клиент: Комитет против пыток

Агентство: Zebra Hero

Номинация: Social&Influencer (Culture&Context, Culture Insight)

Кейс призывает обратить внимание на пытки в МЛС (местах лишения свободы) и на улицах российских городов со стороны представителей правоохранительных органов, с которыми сталкивался каждый десятый житель России. Название проекта объясняется тем, что некоторые применяемые пытки имеют неофициальные оригинальные названия, больше напоминающие позы для йоги, например, «Слоник» и «Ласточка». Подробнее на Sostav.

Кейс также вошел в шорт-лист конкурса лучшей российской рекламы «Итоги года — 2019» от Sostav (номинация «Социальная реклама»)

Победителей данных номинаций жюри Cannes Lions объявит 22 июня. Ранее фестиваль опубликовал шорт-листы в категориях Design, Outdoor, Print&Publishing, Health&Welness, Pharma и Media.