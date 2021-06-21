Индекс самоизоляции, аромат репрессий и русский вог попали в шорт-листы Cannes Lions

Международный фестиваль креативности Cannes Lions представил шорт-листы категорий Creative Data, Creative Strategy, Direct, PR и Social&Influencer. В список лучших кейсов попали несколько кампаний российских брендов и агентств:
Индекс самоизоляции
Клиент: Яндекс
Агентство: Яндекс
Номинация: Creative Data (Data-enhanced Creativity, Use of Real-time Data)
Компания запустила вкладку «Индекс самоизоляции», в которой собирает сведения о количестве жителей крупных городов, соблюдающих режим самоизоляции. Информация публиковалась на главной странице поисковой системы.
Для того чтобы подсчитать этот показатель, платформа сравнивает уровень городской активности в обычный день до эпидемии и сейчас. Подробнее на Sostav.
N23. Аромат, основанный на реальных событиях
Клиент: «Новая газета»
Агентство: Action
Номинация: PR Lions — Direct Culture&Context (Single-market Campaign); PR Culture&Context (Single-market Campaign); PR Culture&Context (Cultural Insight)
Коммуникационное агентство Action и «Новая Газета» разработали спецпроект, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и рассказывающий об истории дома на Никольской, 23. Это лимитированная коллекция духов с ароматом пороха. Подробнее на Sostav.
«Меняем взгляды»
Клиент: Vivienne Sabó
Агентство: SOCIALIST
Номинация: Social&Influencer (Social Content Marketing, Social Film)
Бренд декоративной косметики Vivienne Sabó выпустил музыкальный клип в поддержку туши Cabaret première в рамках креативной концепции «Меняем взгляды». Макияж в клипе подчеркивает красоту не только женщин, но и мужчин. За эстетику образов вторых в клипе отвечают российские вогеры, а главный герой клипа — Саша Перцев, участник пятого сезона шоу «Танцы на ТНТ».
Музыкальное сопровождение обеспечили Дима Нова и Илья Гадаев, композиторы Группы Cream Soda, а исполнил песню Александр Гудков. Подробнее на Sostav.
«Русская школа йоги»
Клиент: Комитет против пыток
Агентство: Zebra Hero
Номинация: Social&Influencer (Culture&Context, Culture Insight)
Кейс призывает обратить внимание на пытки в МЛС (местах лишения свободы) и на улицах российских городов со стороны представителей правоохранительных органов, с которыми сталкивался каждый десятый житель России. Название проекта объясняется тем, что некоторые применяемые пытки имеют неофициальные оригинальные названия, больше напоминающие позы для йоги, например, «Слоник» и «Ласточка». Подробнее на Sostav.
Кейс также вошел в шорт-лист конкурса лучшей российской рекламы «Итоги года — 2019» от Sostav (номинация «Социальная реклама»)
Победителей данных номинаций жюри Cannes Lions объявит 22 июня. Ранее фестиваль опубликовал шорт-листы в категориях Design, Outdoor, Print&Publishing, Health&Welness, Pharma и Media.