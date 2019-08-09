«Русская школа йоги»: «Медуза», Zebra Hero и КПП выпустили проект о насилии со стороны силовиков

В материале «Русская школа йоги» «Медуза» совместно с КПП (Комитетом против пыток) рассказала реальные истории пострадавших от пыток в исправительных учреждениях или со стороны силовых структур, а агентство Zebra Hero выпустило несколько видеороликов, в которых знаменитости описывают подробности так называемых насильственных методик.
Публикация, выпущенная в рамках цикла «Голунов. Сопротивление полицейскому произволу», призывает обратить внимание на пытки в МЛС (местах лишения свободы) и на улицах российских городов со стороны представителей правоохранительных органов, с которыми сталкивался каждый десятый житель России. Название проекта объясняется тем, что некоторые применяемые пытки имеют неофициальные оригинальные названия, больше напоминающие позы для йоги, например, «Слоник» и «Ласточка».
Сюжет
На минутных видео музыканты и актеры, находясь в гимнастическом зале и используя инвентарь для занятий спортом, наглядно демонстрируют механизм пыток и последствия насильственных действий с подробным пояснением, куда «принято» наносить удары. После «инструкции» на фоне за говорящими появляются силуэты насильника и пострадавшего, и с помощью игры света и тени несколько секунд можно видеть, как описанное «упражнение» реализуется на практике.
Участники проекта
Влади, музыкант:
Мусора это те из нас, кто считает, что это нормально — бить и пытать беззащитных людей. Они наверняка понимают, что что-то здесь неправильно. Но их среда их подпитывает, и их совесть умолкает.
Татьяна Лазарева, актриса и телеведущая:
Об участии в проекте решение я приняла сразу. Волнение было связано только с тем, смогут ли ребята, которые взялись за этот важный проект, соответствовать поставленной задаче. Но проект им оказался абсолютно по силам, и это вызвало уважение. Большое умиление вызвало их трогательное отношение ко мне во время съемок. Также хочу отметить, что во время съемок никто не пострадал.
Риналь Мухаметов, актер:
Я согласился на участие в проекте сразу, как только прислали предложение. Не было ни малейшего чувства волнения, скорее было сильное желание, чтобы на эту историю обратили внимание.
В проекте также приняли участие Никита Кукушкин и Ирина Чеснокова.
Идея
Говоря об идее инициативы, одна из создателей, Эльнара Ялалтдинова, отмечает, что «названия скорее подходят асанам из йоги, а не жестоким издевательствам над людьми». «Еще несколько лет назад я случайно наткнулась на информацию о том, что у пыток силовиков — невероятно циничные, невинные названия («Ласточка», «Слоник», «Славка» и так далее). Этот ужасный парадокс не выходил из головы», — делится она.
Эльнара Ялалтдинова, senior creator в Zebra Hero:
Было очень волнительно вписываться в этот проект, наше агентство никогда раньше не говорило на такую пронзительную тему. Но поворотным моментом для проекта стало не появление идеи, а момент, когда идею поддержала целая команда талантливых людей. Это и фонд «Русь сидящая», которым мы показали идею на старте проекта. И вся продакшн-команда, которая выкладывалась на каждом этапе проекта. И «Медуза» с Комитетом против пыток, с которыми мы в итоге сделали целый спецпроект с монологами реальных людей, переживших пытки.
Как рассказывает Анна Бокина, креативный продюсер серии роликов, самым сложным в реализации проекта было найти звезд для такой страшной темы. По ее словам, второе дыхание проект получил после задержания Голунова. Креативная команда получила поддержку от большого количества звезд, которым они написали и почти сразу получили согласие на съемку, кроме этого, вся команда участвовала на добровольных началах.
Анна Бокина, creative producer в Zebra Hero:
В проекте где заказчиком является гражданская позиция группы, сложно договориться с творческими людьми о финальном креативном решении и визуальных образах. В итоге все сделали так, как обсудили на первой встрече: лаконичные и ужасающие ролики, рассказывающие зрителю о распространенных пытках.
Спасибо всем, кто помог нам реализовать этот проект, спасибо каждому, кто не останется равнодушным, когда узнает о проблеме.
По словам режиссера проекта, идея заинтересовала его в первую очередь свой формой подачи.
Дима Цхай, режиссер:
Тема очень жесткая и серьезная, поэтому для нее нужно найти правильные визуальные образы, чтобы конечный результат не отпугнул людей, которые будут смотреть наши ролики. Кажется креативная команда смогла поймать нужные нотки.
Следующий этап уже состоял в том, чтобы балансировать на грани, работая с знаменитостями, которые согласились принять участие в проекте. Ведь по сути они пришли на съемки к неизвестным людям, которые привязывают их, сковывают наручниками и выкручивают суставы. Представьте себе такое, думаю, не каждый на это осмелится.
Артем Царегородцев, креативный директор Zebra Hero:
В условиях тотального кошмара, который происходит в нашей стране, мы просто не могли остаться в стороне. Внутренне нам очень важно было творчески высказаться на эту тему и сделать это в той форме, которую мы понимаем лучше всего. Судя по отклику в СМИ, это сработало. Будем рады, если на проблему обратит внимание большое количество людей и вместе мы поддержим «Комитет против пыток» в их борьбе с беззаконными издевательствами над людьми. Спасибо команде, готов обнять каждого, кто приложил руку к этому проекту.
Состав творческой группы:
Совместный проект Zebra Hero, Meduza и Комитета против пыток
Zebra Hero (креатив и продакшн видеороликов)
Режиссер — Дима Цхай
Оператор — Максим Михеев
Креатив — Эльнара Ялалтдинова, Артем Царегородцев
Креативный продюсер — Анна Бокина
Исполнительный продюсер — Оксана Бондаренко
Аккаунт-директор — Лена Самойлова
Продакшн-директор — Андрей Пауков
Художник-постановщик — Александра Смирнова
Звукорежиссеры площадки — Даниил Тульчинский, Вадим Сергач
Саунд-дизайн и сведение — Станислав Паушев
Художник по костюму — Татьяна Куликова
Художник по гриму — Светлана Мартынова
Артист синхронно-шумового озвучания — Иван Савельев
Звукорежиссер записи синхронных шумов — Анна Цыганкова
Финансовый менеджер — Ксения Тропаревская
Цветокоррекция — Михаил Денисов / Киноцех
Монтаж — Дима Цхай
Фокуспулер — Роман Кожевников, Игорь Кузьмичев
Гафер — Евгений Баранов
Ассистент художника-постановщика — Тимур Ирназаров
Ассистенты продюсера — Олеся Тюкина, Савелий Морозенко
Ассистент художника по костюму — Артём Громов
Актеры — Татьяна Лазарева, Влади (Владислав Лешкевич), Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Ирина Чеснокова
Аренда техники — Kirillin rent
Локация — 2mint studio
Команда Meduza
Иван Колпаков
Владимир Цыбульский
Кристина Сафонова
Спасибо — Фонд «Русь Сидящая», Денис Тимохин, Ринат Крайнов, Юля Фролова, Денис Колесов, Никита Кумачев, Станислав Румянцев, Макс Scotch