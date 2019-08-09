«Русская школа йоги»: «Медуза», Zebra Hero и КПП выпустили проект о насилии со стороны силовиков

В материале «Русская школа йоги» «Медуза» совместно с КПП (Комитетом против пыток) рассказала реальные истории пострадавших от пыток в исправительных учреждениях или со стороны силовых структур, а агентство Zebra Hero выпустило несколько видеороликов, в которых знаменитости описывают подробности так называемых насильственных методик.

Публикация, выпущенная в рамках цикла «Голунов. Сопротивление полицейскому произволу», призывает обратить внимание на пытки в МЛС (местах лишения свободы) и на улицах российских городов со стороны представителей правоохранительных органов, с которыми сталкивался каждый десятый житель России. Название проекта объясняется тем, что некоторые применяемые пытки имеют неофициальные оригинальные названия, больше напоминающие позы для йоги, например, «Слоник» и «Ласточка».

Сюжет

На минутных видео музыканты и актеры, находясь в гимнастическом зале и используя инвентарь для занятий спортом, наглядно демонстрируют механизм пыток и последствия насильственных действий с подробным пояснением, куда «принято» наносить удары. После «инструкции» на фоне за говорящими появляются силуэты насильника и пострадавшего, и с помощью игры света и тени несколько секунд можно видеть, как описанное «упражнение» реализуется на практике.

Участники проекта

Влади, музыкант: Мусора это те из нас, кто считает, что это нормально — бить и пытать беззащитных людей. Они наверняка понимают, что что-то здесь неправильно. Но их среда их подпитывает, и их совесть умолкает.

Татьяна Лазарева, актриса и телеведущая: Об участии в проекте решение я приняла сразу. Волнение было связано только с тем, смогут ли ребята, которые взялись за этот важный проект, соответствовать поставленной задаче. Но проект им оказался абсолютно по силам, и это вызвало уважение. Большое умиление вызвало их трогательное отношение ко мне во время съемок. Также хочу отметить, что во время съемок никто не пострадал.

Риналь Мухаметов, актер: Я согласился на участие в проекте сразу, как только прислали предложение. Не было ни малейшего чувства волнения, скорее было сильное желание, чтобы на эту историю обратили внимание.

В проекте также приняли участие Никита Кукушкин и Ирина Чеснокова.

Идея

Говоря об идее инициативы, одна из создателей, Эльнара Ялалтдинова, отмечает, что «названия скорее подходят асанам из йоги, а не жестоким издевательствам над людьми». «Еще несколько лет назад я случайно наткнулась на информацию о том, что у пыток силовиков — невероятно циничные, невинные названия («Ласточка», «Слоник», «Славка» и так далее). Этот ужасный парадокс не выходил из головы», — делится она.

Эльнара Ялалтдинова, senior creator в Zebra Hero: Было очень волнительно вписываться в этот проект, наше агентство никогда раньше не говорило на такую пронзительную тему. Но поворотным моментом для проекта стало не появление идеи, а момент, когда идею поддержала целая команда талантливых людей. Это и фонд «Русь сидящая», которым мы показали идею на старте проекта. И вся продакшн-команда, которая выкладывалась на каждом этапе проекта. И «Медуза» с Комитетом против пыток, с которыми мы в итоге сделали целый спецпроект с монологами реальных людей, переживших пытки.

Как рассказывает Анна Бокина, креативный продюсер серии роликов, самым сложным в реализации проекта было найти звезд для такой страшной темы. По ее словам, второе дыхание проект получил после задержания Голунова. Креативная команда получила поддержку от большого количества звезд, которым они написали и почти сразу получили согласие на съемку, кроме этого, вся команда участвовала на добровольных началах.

Анна Бокина, creative producer в Zebra Hero: В проекте где заказчиком является гражданская позиция группы, сложно договориться с творческими людьми о финальном креативном решении и визуальных образах. В итоге все сделали так, как обсудили на первой встрече: лаконичные и ужасающие ролики, рассказывающие зрителю о распространенных пытках. Спасибо всем, кто помог нам реализовать этот проект, спасибо каждому, кто не останется равнодушным, когда узнает о проблеме.

По словам режиссера проекта, идея заинтересовала его в первую очередь свой формой подачи.

Дима Цхай, режиссер: Тема очень жесткая и серьезная, поэтому для нее нужно найти правильные визуальные образы, чтобы конечный результат не отпугнул людей, которые будут смотреть наши ролики. Кажется креативная команда смогла поймать нужные нотки. Следующий этап уже состоял в том, чтобы балансировать на грани, работая с знаменитостями, которые согласились принять участие в проекте. Ведь по сути они пришли на съемки к неизвестным людям, которые привязывают их, сковывают наручниками и выкручивают суставы. Представьте себе такое, думаю, не каждый на это осмелится.

Артем Царегородцев, креативный директор Zebra Hero: В условиях тотального кошмара, который происходит в нашей стране, мы просто не могли остаться в стороне. Внутренне нам очень важно было творчески высказаться на эту тему и сделать это в той форме, которую мы понимаем лучше всего. Судя по отклику в СМИ, это сработало. Будем рады, если на проблему обратит внимание большое количество людей и вместе мы поддержим «Комитет против пыток» в их борьбе с беззаконными издевательствами над людьми. Спасибо команде, готов обнять каждого, кто приложил руку к этому проекту.

Состав творческой группы:

Совместный проект Zebra Hero, Meduza и Комитета против пыток

Zebra Hero (креатив и продакшн видеороликов)

Режиссер — Дима Цхай

Оператор — Максим Михеев

Креатив — Эльнара Ялалтдинова, Артем Царегородцев

Креативный продюсер — Анна Бокина

Исполнительный продюсер — Оксана Бондаренко

Аккаунт-директор — Лена Самойлова

Продакшн-директор — Андрей Пауков

Художник-постановщик — Александра Смирнова

Звукорежиссеры площадки — Даниил Тульчинский, Вадим Сергач

Саунд-дизайн и сведение — Станислав Паушев

Художник по костюму — Татьяна Куликова

Художник по гриму — Светлана Мартынова

Артист синхронно-шумового озвучания — Иван Савельев

Звукорежиссер записи синхронных шумов — Анна Цыганкова

Финансовый менеджер — Ксения Тропаревская

Цветокоррекция — Михаил Денисов / Киноцех

Монтаж — Дима Цхай

Фокуспулер — Роман Кожевников, Игорь Кузьмичев

Гафер — Евгений Баранов

Ассистент художника-постановщика — Тимур Ирназаров

Ассистенты продюсера — Олеся Тюкина, Савелий Морозенко

Ассистент художника по костюму — Артём Громов

Актеры — Татьяна Лазарева, Влади (Владислав Лешкевич), Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов, Ирина Чеснокова

Аренда техники — Kirillin rent

Локация — 2mint studio

Команда Meduza

Иван Колпаков

Владимир Цыбульский

Кристина Сафонова

Спасибо — Фонд «Русь Сидящая», Денис Тимохин, Ринат Крайнов, Юля Фролова, Денис Колесов, Никита Кумачев, Станислав Румянцев, Макс Scotch