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21.06.2021 в 10:15

Бесконечное письмо и отель для умных: какие российские кейсы попали в шорт-листы Cannes Lions

Фестиваль объявил лучшие кампании в категориях Design, Outdoor, Print&Publishing, Health&Welness, Pharma и Media

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Международный фестиваль креативности Cannes Lions представил новые шорт-листы в категориях Design, Outdoor, Print&Publishing, Health&Welness, Pharma и Media. В список лучших кейсов попали четыре российские кампании:

Trivial Pursuit Hotel

Клиент: Hasbro
Агентства: Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ), OMD Media Direction (медиаразмещение)
Номинации: Media Lions (Use of Stunts, Use of Ambient Media: Large Scale), Outdoor Lions (Interactive Experiences)

Чтобы познакомить людей с геймплеем игры Trivial Pursuit, создатели кейса открыли одноименный отель в Подмосковье, где кэш и кредитка не имели никакой ценности. Будете ли вы жить как король, или же на ужин вас ждет лапша быстрого приготовления — решали не купюры, а знания гостей. Все, что есть внутри отеля можно было оплатить только ответами на вопросы из игры Trivial Pursuit.

Уроки Аушвица

Агентство: RT Creative Lab
Номинация: Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social)

Используя инновационные методы волюметрической съемки и VR-анимацию, фильм отдает дань памяти жертвам Холокоста на языке новых технологий и цифрового искусства, чтобы вовлечь молодое поколение в изучение истории Холокоста и лагеря Аушвиц-Биркенау.

Ранее кейс попал в шорт-лист номинации «Социальная реклама» конкурса лучшей российской рекламы года «Итоги года — 2020» от Sostav.

Бесконечное письмо

Агентство: RT Creative Lab
Номинация: Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social)

«Бесконечное письмо» создано в Instagram в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым.

Иллюстрации исполнены в разной технике: от коллажа до масляной живописи. Некоторые из них можно «оживить» с помощью приложения дополненной реальности — они исполнят песни и стихи военных лет. Ранее кейс попал в шорт-лист номинации «Социальная реклама» конкурса лучшей российской рекламы года «Итоги года — 2020» от Sostav.

SOS Button

Клиент: Kotex
Агентство: Mindshare
Номинация: Media Lions (Use of Mobile)

Креаторы разработали мобильное приложение Kotex Period Tracker с кнопкой SOS, с помощью которой пользовательницы могли попросить поделиться гигиеническими средствами, если менструация их застигла врасплох. Механика активации была реализована следующим образом: участницы сообщества, находящиеся вблизи от запроса получали специальное push-уведомление с просьбой, при отсутствии обратной связи запрос передавался в службу доставки «Самокат».

Cannes Lions
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