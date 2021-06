Бесконечное письмо и отель для умных: какие российские кейсы попали в шорт-листы Cannes Lions

Международный фестиваль креативности Cannes Lions представил новые шорт-листы в категориях Design, Outdoor, Print&Publishing, Health&Welness, Pharma и Media. В список лучших кейсов попали четыре российские кампании:

Trivial Pursuit Hotel

Клиент: Hasbro

Агентства: Leo Burnett Moscow (входит в Publicis Groupe Russia ), OMD Media Direction (медиаразмещение)

Номинации: Media Lions (Use of Stunts, Use of Ambient Media: Large Scale), Outdoor Lions (Interactive Experiences)

Чтобы познакомить людей с геймплеем игры Trivial Pursuit, создатели кейса открыли одноименный отель в Подмосковье, где кэш и кредитка не имели никакой ценности. Будете ли вы жить как король, или же на ужин вас ждет лапша быстрого приготовления — решали не купюры, а знания гостей. Все, что есть внутри отеля можно было оплатить только ответами на вопросы из игры Trivial Pursuit.

Уроки Аушвица

Агентство: RT Creative Lab

Номинация: Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social)

Используя инновационные методы волюметрической съемки и VR-анимацию, фильм отдает дань памяти жертвам Холокоста на языке новых технологий и цифрового искусства, чтобы вовлечь молодое поколение в изучение истории Холокоста и лагеря Аушвиц-Биркенау.

Ранее кейс попал в шорт-лист номинации «Социальная реклама» конкурса лучшей российской рекламы года «Итоги года — 2020» от Sostav.

Бесконечное письмо

Агентство: RT Creative Lab

Номинация: Media Lions (Use of Branded Content Created for Digital or Social)

«Бесконечное письмо» создано в Instagram в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым.

Иллюстрации исполнены в разной технике: от коллажа до масляной живописи. Некоторые из них можно «оживить» с помощью приложения дополненной реальности — они исполнят песни и стихи военных лет. Ранее кейс попал в шорт-лист номинации «Социальная реклама» конкурса лучшей российской рекламы года «Итоги года — 2020» от Sostav.

SOS Button

Клиент: Kotex

Агентство: Mindshare

Номинация: Media Lions (Use of Mobile)

Креаторы разработали мобильное приложение Kotex Period Tracker с кнопкой SOS, с помощью которой пользовательницы могли попросить поделиться гигиеническими средствами, если менструация их застигла врасплох. Механика активации была реализована следующим образом: участницы сообщества, находящиеся вблизи от запроса получали специальное push-уведомление с просьбой, при отсутствии обратной связи запрос передавался в службу доставки «Самокат».