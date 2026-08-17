BYYD и Bellissimo Pizza: как через мобильный маркетинг презентовать новый продукт бренда

Для продвижения команда BYYD разработала мультимедийный баннер. Пользователю предлагают провести пальцем по экрану смартфона и «разрезать» горячую пиццу. Один нативный жест — и геймифицированный баннер Rich Media мгновенно вовлекает в игру, презентуя новую пиццу 20 см от Bellissimo Pizza. Результат этой механики в мобильном программатике: более 1,7 млн уникальных пользователей и 100 установок приложения, хотя кампания была направлена на охваты, а не перформанс. Как удалось прийти к таким результатам, команда проекта рассказала Sostav.

Клиент

Bellissimo Pizza — одна из крупнейших сетей пиццерий в Узбекистане, насчитывающая около 85 филиалов по всей республике (включая автономную республику Каракалпакстан).

Цель продвижения: повысить узнаваемость и проинформировать покупателей о новом продукте бренда.

География продвижения: Узбекистан, Ташкент

Проблематика

Шахин Бахрамов, менеджер по развитию доставки Bellissimo Pizza: Сложность продвижения в сфере быстрого питания и доставки готовой еды связана с высокой конкуренцией и коротким временем принятия решения. Пользователь выбирает, где сделать заказ здесь и сейчас: часто ориентируется на узнаваемость компании, внешний вид блюда, удобство оформления заказа, цену и действующие предложения.

Поэтому рекламное сообщение должно не только рассказывать о новинке, но и быстро привлекать внимание и вызывать интерес.

Добиться этого компания Bellissimo Pizza решила с помощью мобильной рекламы. Рынок Узбекистана активно цифровизируется. По данным DataReportal, в конце 2025 года в стране насчитывалось 33,1 млн интернет-пользователей. Это создает для брендов большие возможности для коммуникации с аудиторией, а продвижение через мобильные приложения позволяет усилить вовлеченность пользователей и повысить знание о продукции сети общепита.

Таргетинг

В рамках кампании таргетинг настраивался по социально-демографическим параметрам и релевантным интересам пользователей.

Целевой аудиторией кампании стали мужчины и женщины от 18 до 44 лет в Ташкенте, которые активно используют мобильные приложения и могут быть заинтересованы в заказе готовой еды.

Дополнительно аудитория была расширена за счет смежных категорий, отражающих городской образ жизни: шопинг, развлечения, кино, путешествия, спорт, семья, мода, красота, технологии, образование и саморазвитие.

Такой подход позволил охватить пользователей с прямым интересом к еде и доставке, а также более широкую городскую аудиторию, для которой заказ пиццы может быть частью вечернего досуга, семейного отдыха, встречи с друзьями или привычного сценария повседневного потребления.

Креатив

Для кампании был выбран интерактивный мультимедийный баннер — рекламный формат, который не только показывает продукт, но и вовлекает пользователя во взаимодействие с брендом.

В основе креатива лежала игровая механика: пользователю предлагалось «разрезать» пиццу на экране смартфона. Такой сценарий органично связан с продуктом и сразу погружает аудиторию в коммуникацию с брендом. Вместо пассивного просмотра рекламы пользователь совершал простое и понятное действие, благодаря чему контакт с объявлением становился более запоминающимся.

После интерактивного действия на экране появлялась подробная информация о новом продукте Bellissimo Pizza — пицце диаметром 20 см.

Использование интерактивного баннера было особенно релевантно для продвижения нового продукта и повышало вероятность перехода пользователя в приложение.

Результаты

Оптимизация рекламной кампании проводилась на основе статистики программатик-платформы BYYD. Во время размещения специалисты ежедневно анализировали эффективность площадок и исключали из кампании те, где показатель кликабельности был ниже ожидаемого.

Благодаря ручной оптимизации и перераспределению показов в пользу наиболее результативных приложений удалось превысить плановое значение по кликабельности.

Фактическое количество показов составило 3 666 741 при плане 3 489 200. Это подтверждает высокий охват размещения и эффективное использование рекламного инвентаря. По кликам также зафиксировано перевыполнение: кампания принесла 19 430 кликов, при заложенных 18 556.

Также, удалось охватить более 1 744 600 уникальных пользователей, а показатель кликабельности (CTR) составил 0,53%.

Дополнительно по данным трекера Appsflyer было зафиксировано 100 установок приложения и 476 сессий. Это говорит о том, что размещение работало не только на широкий контакт с аудиторией, но и на дальнейшее взаимодействие с брендом. Часть пользователей после просмотра рекламы перешла к более глубокому действию — установке приложения и использованию сервиса.

По итогам размещения аудитория кампании была распределена достаточно равномерно по полу: мужчины составили 55%, женщины — 45%. Наибольшая доля пришлась на пользователей от 25 до 34 лет — 32%. Также значимую часть аудитории составили группы от 35 до 44 года — 30% и от 18 до 24 года — 26%. Пользователи от 45 до 54 лет заняли меньшую долю — 12%.

В структуре устройств лидировали пользователи Apple — 55,64%. Далее следовали Samsung — 16,80% и Xiaomi — 13,62%. По операционным системам преобладала iOS с долей 56%, тогда как на Android пришлось 44% аудитории.

Таким образом, кампания помогла Bellissimo Pizza одновременно решить несколько задач: повысить видимость нового продукта, охватить широкую городскую аудиторию и привести заинтересованных пользователей в мобильное приложение бренда.

Шахин Бахрамов, менеджер по развитию доставки Bellissimo Pizza: Для нас было важно не просто рассказать аудитории о новом продукте, а сделать коммуникацию заметной и вовлекающей. Формат с игровой механикой хорошо передал идею продукта и позволил пользователю взаимодействовать с брендом прямо в момент контакта с рекламой.