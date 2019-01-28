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28.01.2019 в 13:55

Бывший топ-менеджер PepsiCo возглавит производителя «Фрутоняни»

В компании «Прогресс» произошла третья смена руководства за полтора года

Крупнейшего производителя детского питания в России «Прогресс», выпускающего продукты под брендом «Фрутоняня», возглавит бывший топ-менеджер PepsiCo Наталья Медунова, сообщает «Коммерсант».

За последние полтора года «Прогресс» сменил трех руководителей. Прежний гендиректор «Прогресса» Регина Косульникова, проработавшая в компании полгода, покидает ее. Вместе с ней из «Прогресса» ушли еще несколько менеджеров разного уровня. На рынке считают, что команда покинула компанию из-за недовольства акционеров темпами роста бизнеса.

Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», в течение 2013−2016 годов оборот «Прогресса» постоянно рос и достиг 24,09 млрд руб. В 2017 году он сократился на 15,7%, до 20,3 млрд руб., хотя цены на продукты росли (на 1,1%, по данным Росстата). В июне того же года «Прогресс» покинула многолетний гендиректор Наталия Сахнина, ее место занял Вадим Фомичев, которого через год сменила Косульникова.

Однако ещё один источник в отрасли считает, что задачей Натальи Медуновой в «Прогрессе» будет не только улучшение результатов, но и доведение внутренних стандартов и практик компании до международного уровня в рамках подготовки бизнеса к продаже.

Напомним, владельцы «Прогресса» ищут покупателя на компанию уже несколько лет. В 2011 году активом интересовалась Nestle, но стороны не сошлись в цене. По словам источника, близкого к «Прогрессу», сиюминутной потребности в продаже актива у акционеров нет, они готовы ждать наиболее выгодного предложения.

PepsiCo
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