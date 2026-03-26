Будущее корпоративных коммуникаций
26.03.2026 в 10:40

Бывший руководитель Google возглавит BBC

Мэтт Бриттин будет управлять компанией в сложный период трансформации бизнеса

Мэтт Бриттин

Бывший руководитель Google в регионе EMEA Мэтт Бриттин назначен новым генеральным директором BBC. Он сменит Тима Дэви на фоне ключевого этапа для медиакомпании — переговоров с правительством о будущей модели финансирования и трансформации бизнеса в условиях меняющегося медиапотребления. Об этом сообщает The Guardian.

Бриттин ранее занимал пост президента Google в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки и считается управленцем с сильным опытом трансформации крупных организаций. Его кандидатура была утверждена советом директоров BBC.

Однако внутри корпорации уже звучат опасения из-за отсутствия редакционного опыта у нового руководителя. Это может стать вызовом в условиях частых репутационных и информационных кризисов.

Для поддержки нового главы будет создана должность заместителя генерального директора, которую займет специалист с хорошим опытом в журналистике. Также планируется назначение нового руководителя новостного подразделения.

Сам Бриттин заявил, что считает BBC уникальным институтом с более чем вековой историей и намерен укреплять ее позиции в быстро меняющемся мире.

Назначение происходит на фоне трансформации медиапотребления: аудитория все чаще переходит на цифровые платформы, включая YouTube. BBC одновременно пытается сократить расходы и выстроить стратегию взаимодействия с технологическими компаниями, не теряя контроля над собственным контентом.

Юлия Топольская
