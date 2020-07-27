Бывшие журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового медиа VTimes

Бывшие журналисты газеты «Ведомости» запустят медиа под названием VTimes. Заявление об этом опубликовано на сайте и в Telegram-канале нового издания.

«Мы объявляем о начале работы над новым онлайн-проектом под названием VTimes, который стартует осенью. Этот медиаресурс будет освещать уже известные вам по «Ведомостям» темы, но также и новые: здоровье, экологию, ответственное потребление, человеческий капитал и другие», — говорится в заявлении журналистов. Точная дата запуска пока не названа.

Советником нового медиа станет основатель «Ведомостей» Дерк Сауэр. Он не будет инвестором или менеджером, отметили представители VTimes. В списке тех, кто работает над новым проектом — Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, Елизавета Базанова, Екатерина Мереминская, Михаил Оверченко, Александра Чунова, Григорий Кравченко и другие.

В начале июля издание «Проект» писало о том, что уволившиеся сотрудники «Ведомостей», которых не устраивает работа с новым главным редактором Андреем Шмаровым, создадут новое СМИ. Сообщалось, что медиа будет деловым, но появится только в интернете, без бумажной версии. Собеседники издания тогда выразили надежду, что медиаменеджер Дерк Сауэр поможет с финансированием нового проекта.

Шмаров возглавил редакцию «Ведомостей» в середине июня, с марта он исполнял обязанности главреда газеты. Журналисты неоднократно заявляли о цензуре с его стороны; после назначения многие покинули издание, в том числе все заместители главного редактора.