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17.11.2022 в 12:10

«Бургер Кинг» выпустил корм для собак со вкусом мяса на гриле

Лакомство получило название «Догпер»

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«Бургер Кинг» выпустил в России корм для собак старше 12 недель — косточку «Догпер». Название лакомства созвучно слову «Воппер», названия флагманского бургера сети. «Догпер» имеет вкус говядины, приготовленной на огне, рассказали Sostav в компании.

Сеть приводит статистику опроса за декабрь 2021 года, согласно которой 87% гостей сложно не поделиться бургером с питомцами. «В России почти в 23 млн домохозяйств есть собака. Мы решили, что вкусом нашего главного бургера должны наслаждаться не только хозяева, но и их пёсели», — отметил Иван Шестов, директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия».

Ранее в октябре южнокорейский Burger King разработал Real Dogpper для собак в рамках коллаборации с производителем кормов для домашних животных Harim Pet Food. В ресторанах сети запустили косточку со вкусом жаренного на гриле мяса.

Мария Полищук
Burger King
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