Будущее уже здесь: в Москве прошел Международный фестиваль ИИ-фильмов Neuro Masters 2025

6 июня 2025 года в стенах культового кинотеатра «Октябрь» состоялось культурное событие мирового масштаба: международный фестиваль фильмов, созданных при помощи искусственного интеллекта. Мероприятие было организовано диджитал-агентством Nectarin, которое активно развивает направление ИИ-видео.

Neuro Masters 2025 вызвал большой интерес как у зрителей, так и у креаторов — на участие в нем было подано 1567 заявок из 52 стран мира. Авторитетное международное жюри отобрало в шорт-листы 71 работу и выявило 76 победителей в пяти номинациях.

Александр Овсянкин, основатель и президент Neuro Masters: Мы открыли новую страницу в истории российского ИИ-кино. Neuro Masters стал первой в стране сценой для видеонейронщиков, и в будущем мы собираемся расширить фестиваль, чтобы дать голос как можно большему числу ИИ-видеомэйкеров со всего мира.

На фестивале были представлены следующие номинации: Best Film, Best Comedy Film, Best Promo Film, Best Music Film, Best Social Film.



Гран-при фестиваля забрала Zhixiang Ye из Китая с работой Getting Home. К сожалению, автор не смогла посетить фестиваль, поэтому награду за нее забрала госпожа Ван Жуй, заместитель директора Китайского культурного центра в Москве



Ознакомиться с работами всех победителей можно на сайте фестиваля.



Также не обошлось на фестивале и без специальных номинаций от спонсоров. Например, директор по маркетингу «ОТП Банка» Евгения Чурбанова наградила призом в 100 тыс. руб. победителя конкурса ИИ-креаторов Галину Липатову за лучшую нейрореализацию слогана «Все будет ОТП!». А в номинации от компании METRO «Готовы на отлично!»: победила Мария Плигузова с работой Wonderland.

Особый интерес у зрителей вызвал премьерный показ первого в России полнометражного ИИ-фильма под названием «Чингис-Хан» от амбициозной команды Zephyr Neyro. У картины получилось подарить людям множество эмоций и удержать до самого финала.

Что можно сказать в итоге? Первый фестиваль удался и можно смело констатировать, что свою главную задачу он выполнил, объединив киноманов, ценителей искусства и технологий и креативщиков. А главное — в России теперь есть свой уникальный фестиваль кино и технологий.