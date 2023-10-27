Кейс Radar: как создать брутальный бренд мясных консервов в Средней Азии

В 2023 году в планах ведущего производителя мясных консервов «Русская Ресурсная Компания «Сибирь» — выход на рынок Средней Азии с новым брендом. Создать колоритный и запоминающийся образ продукта компании помогло Radar Agency .
Перед командой стояла задача разработать сильный бренд, который будет понятен местным жителям и отразит характер стран Средней Азии. При этом продукт нужно было отстроить от конкурентов, акцентируя внимание на национальных тонкостях, и сделать его заметным на полках магазинов.
Позиционирование и нейминг
Необходимо было выбрать оригинальное название, которое будет одинаково хорошо звучать на языках четырёх стран — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана — и не будет иметь ни в одном из них нежелательных коннотаций.
Придумать запоминающееся название, понятное, легко считываемое и на латинице, и на кириллице, — настоящий вызов. Для этого Radar погрузился в культуру Средней Азии, работал со словарями.
Государства Средней Азии — это страны с мужским типом культуры, в которых ценится роль мужчины, семьи и традиций. Так родился образ сильного, радушного мясника, который только что закончил разделывать тушу и делится отборными кусками свежего мяса. Слово Baltadan, которое переводится с казахского «от топора» и положительно воспринимается аудиторией, было единогласно выбрано в качестве имени бренда.
Логотип
Брутальный характер и азиатские мотивы отразились и в логотипе. Буквы словно вырублены топором, а острые засечки придают им восточный колорит. Плашка под лого по форме напоминает узбекские геометричные орнаменты, выделяя его на любом фоне. Золотой цвет ассоциируется с восточным радушием и изобилием. Дизайн логотипа дополняет зелёная окантовка с традиционными растительными узорами и объединяет упаковку консервов в единый эффектный бренд-блок.
Дизайн упаковки
На упаковках консервов часто используют фото реалистичных животных или изображения в гравюрной стилистике, поэтому они похожи между собой. Для брендирования тушёного мяса Baltadan были выбраны минималистичные иллюстрации с геометричными и растительными орнаментами. Такое графическое решение подчёркивает их уникальность. Каждый вкус имеет свой характерный цвет, чтобы легко находить любимый продукт на полке.
Выбор оттенков и узоров создает образ премиального бренда с восточным колоритом, которому можно доверять. Подкрепляет это и знак «Халяль» на упаковке, важный для большинства жителей Средней Азии и подтверждающий качество безопасного продукта.
Анна Павлова, директор по маркетингу ООО «Русская Ресурсная Компания — Сибирь»:
Первые впечатления наших зарубежных партнёров от визуального образа продукта очень позитивные. Как правило, рынок мясных консервов концентрируется на привычной для отрасли цветовой гамме и реалистичных образах животных на упаковке. Но в случае Baltadan новый подход к дизайну полностью переворачивает представление о тушёном мясе: эта упаковка может быть «фестивальной», уникальной и модной.
Состав творческой группы:
Креативный директор: Максим Абушаев
Исполнительный директор: Мария Лопатина
Директор по стратегии: Антон Грищенко
Арт-директор: Даниил Шумаков
Дизайнеры: Даниил Шумаков, Сергей Колесов
Иллюстраторы: Даниил Шумаков, Диана Бегашева
Старший копирайтер: Святослав Лобанов
Старший менеджер по развитию бизнеса: Владимир Огородов
Старший аккаунт-менеджер: Ирина Артёмова
3D-визуализатор: Дмитрий Савельев