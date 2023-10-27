Кейс Radar: как создать брутальный бренд мясных консервов в Средней Азии

В 2023 году в планах ведущего производителя мясных консервов «Русская Ресурсная Компания «Сибирь» — выход на рынок Средней Азии с новым брендом. Создать колоритный и запоминающийся образ продукта компании помогло Radar Agency .

Перед командой стояла задача разработать сильный бренд, который будет понятен местным жителям и отразит характер стран Средней Азии. При этом продукт нужно было отстроить от конкурентов, акцентируя внимание на национальных тонкостях, и сделать его заметным на полках магазинов.

Позиционирование и нейминг

Необходимо было выбрать оригинальное название, которое будет одинаково хорошо звучать на языках четырёх стран — Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана — и не будет иметь ни в одном из них нежелательных коннотаций.

Придумать запоминающееся название, понятное, легко считываемое и на латинице, и на кириллице, — настоящий вызов. Для этого Radar погрузился в культуру Средней Азии, работал со словарями.

Государства Средней Азии — это страны с мужским типом культуры, в которых ценится роль мужчины, семьи и традиций. Так родился образ сильного, радушного мясника, который только что закончил разделывать тушу и делится отборными кусками свежего мяса. Слово Baltadan, которое переводится с казахского «от топора» и положительно воспринимается аудиторией, было единогласно выбрано в качестве имени бренда.

Логотип

Брутальный характер и азиатские мотивы отразились и в логотипе. Буквы словно вырублены топором, а острые засечки придают им восточный колорит. Плашка под лого по форме напоминает узбекские геометричные орнаменты, выделяя его на любом фоне. Золотой цвет ассоциируется с восточным радушием и изобилием. Дизайн логотипа дополняет зелёная окантовка с традиционными растительными узорами и объединяет упаковку консервов в единый эффектный бренд-блок.

Дизайн упаковки

На упаковках консервов часто используют фото реалистичных животных или изображения в гравюрной стилистике, поэтому они похожи между собой. Для брендирования тушёного мяса Baltadan были выбраны минималистичные иллюстрации с геометричными и растительными орнаментами. Такое графическое решение подчёркивает их уникальность. Каждый вкус имеет свой характерный цвет, чтобы легко находить любимый продукт на полке.

Выбор оттенков и узоров создает образ премиального бренда с восточным колоритом, которому можно доверять. Подкрепляет это и знак «Халяль» на упаковке, важный для большинства жителей Средней Азии и подтверждающий качество безопасного продукта.

Анна Павлова, директор по маркетингу ООО «Русская Ресурсная Компания — Сибирь»: Первые впечатления наших зарубежных партнёров от визуального образа продукта очень позитивные. Как правило, рынок мясных консервов концентрируется на привычной для отрасли цветовой гамме и реалистичных образах животных на упаковке. Но в случае Baltadan новый подход к дизайну полностью переворачивает представление о тушёном мясе: эта упаковка может быть «фестивальной», уникальной и модной.

Состав творческой группы:

Креативный директор: Максим Абушаев

Исполнительный директор: Мария Лопатина

Директор по стратегии: Антон Грищенко

Арт-директор: Даниил Шумаков

Дизайнеры: Даниил Шумаков, Сергей Колесов

Иллюстраторы: Даниил Шумаков, Диана Бегашева

Старший копирайтер: Святослав Лобанов

Старший менеджер по развитию бизнеса: Владимир Огородов

Старший аккаунт-менеджер: Ирина Артёмова

3D-визуализатор: Дмитрий Савельев