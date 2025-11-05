«Брусника» и «Восход» запустили рекламную кампанию к «Черной пятнице»

Ноябрь в России — сезон скидок. Сначала «11.11», затем «Черная пятница». Бренды соревнуются в громкости и красочности заявлений, покупатели — в поиске максимальной выгоды. Все это стало напоминать вид спорта — со своими чемпионами и лузерами, тренерами-консультантами, ставками, болельщиками, рекордами, аналитиками, людьми, которые отрицают состязание, и допингом. «Брусника» и «Восход» решили развить тему спортивного азарта и «приземлить» ее на процесс выбора и покупки квартиры.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»: Сколько человек с интересом поглядывают на эту двушку? Сколько добавили ее в «избранное»? На время акции «Брусника» дает живую статистику по каждому лоту, чтобы покупатель мог оценить обстановку и не упустить желаемую квартиру.

Денис Давыдов, директор по бренду «Брусники»: «Черная пятница» для рынка недвижимости — период дихотомии. В этой точке сходится тренд на все увеличивающееся время принятия решения и страх упустить большую выгоду, желание еще подумать и купить сейчас. В ролике мы одновременно показываем тех, кто в этом диалектическом противоречии закопался, и тех, кто сделал выбор, получив заслуженную награду. Это разговор не про скидки, а про скорость принятия верных решений.

Состав творческой группы

Клиент: «Брусника»

Креативное агентство: «Восход»

Продакшен: Daddy's Film

Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина

Режиссер-постановщик: Ладо Кватания

Оператор-постановщик: Владимир Ушаков

Продюсер: Егор Соломатин

Художник-постановщик: Алексей Яндовский

Второй режиссер: Алиса Степанова

Художник-декоратор: Мария Грачева

Художник по костюму: Юлиана Инюшева

Художник по гриму: Игорь Бойко

Кастинг-директор: Марго Саяпина

Директора съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов

Постпродакшен-продюсер: Ася Болотина

Режиссер монтажа: Артем Дмитриев

Колорист: Александр Золотарев

Фокус-пуллер: Алексей Байков

Механик: Илья Подгурский

Гафер: Антон Агеев