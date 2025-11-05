Sostav.ru

05.11.2025 в 13:00

«Брусника» и «Восход» запустили рекламную кампанию к «Черной пятнице»

В ролике развита тема спортивного азарта

12

Ноябрь в России — сезон скидок. Сначала «11.11», затем «Черная пятница». Бренды соревнуются в громкости и красочности заявлений, покупатели — в поиске максимальной выгоды. Все это стало напоминать вид спорта — со своими чемпионами и лузерами, тренерами-консультантами, ставками, болельщиками, рекордами, аналитиками, людьми, которые отрицают состязание, и допингом. «Брусника» и «Восход» решили развить тему спортивного азарта и «приземлить» ее на процесс выбора и покупки квартиры.

Андрей Губайдуллин, креативный директор «Восхода»:

Сколько человек с интересом поглядывают на эту двушку? Сколько добавили ее в «избранное»? На время акции «Брусника» дает живую статистику по каждому лоту, чтобы покупатель мог оценить обстановку и не упустить желаемую квартиру.

Денис Давыдов, директор по бренду «Брусники»:

«Черная пятница» для рынка недвижимости — период дихотомии. В этой точке сходится тренд на все увеличивающееся время принятия решения и страх упустить большую выгоду, желание еще подумать и купить сейчас. В ролике мы одновременно показываем тех, кто в этом диалектическом противоречии закопался, и тех, кто сделал выбор, получив заслуженную награду. Это разговор не про скидки, а про скорость принятия верных решений.

Состав творческой группы

Клиент: «Брусника»
Креативное агентство: «Восход»
Продакшен: Daddy's Film
Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина
Режиссер-постановщик: Ладо Кватания
Оператор-постановщик: Владимир Ушаков
Продюсер: Егор Соломатин
Художник-постановщик: Алексей Яндовский
Второй режиссер: Алиса Степанова
Художник-декоратор: Мария Грачева
Художник по костюму: Юлиана Инюшева
Художник по гриму: Игорь Бойко
Кастинг-директор: Марго Саяпина
Директора съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов
Постпродакшен-продюсер: Ася Болотина
Режиссер монтажа: Артем Дмитриев
Колорист: Александр Золотарев
Фокус-пуллер: Алексей Байков
Механик: Илья Подгурский
Гафер: Антон Агеев

Восход Креатив Реклама Брусника
