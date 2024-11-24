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24.11.2024 в 18:15

Брошенные игрушки рассказали о непостоянной детской любви

Британский продавец игрушек The Entertainer выпустил грустную рождественскую рекламу

Грустная история от производителя игрушек The Entertainer и агентства adam&eveDDB рассказывает о рождественских подарках и непостоянной детской любви.

Главным героем кампании стала мягкая игрушка по имени Рэй — когда-то любимая, а теперь брошенная и наблюдающая за тем, как ее маленькая хозяйка играет с новыми подарками. Рэй исполняет кавер-версию баллады Roxette It Must Have Been Love голосом британского певца Бакстера Дьюри.

Всем, кто испытывает жалость и симпатию к Рэю, предлагают приобрести эту игрушку в магазинах The Entertainer за £12.

The Entertainer
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