Кэти Перри стала лицом новой кампании Milka Mmmax

Поп-звезда Кэти Перри стала героиней новой международной кампании Milka Mmmax. Покупатели шоколада получают шанс выиграть поездку на концерт певицы и встретиться с ней за кулисами.



Рекламный ролик, снятый в Лос-Анджелесе, рассказывает о закулисье тура певицы с юмором и самоиронией. По словам авторов, видео подчеркивает «человечность» Кэти Перри и легко считываемую эмоциональность самого бренда Milka.



Кампания ориентирована на европейский рынок, в частности на Германию, Польшу и Францию. Для участия в акции достаточно купить шоколад Milka Mmmax и зарегистрировать код с упаковки на сайте бренда. Победители получат возможность побывать на одном из концертов Кэти Перри и встретиться с ней лично.