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04.05.2025 в 18:14

Кэти Перри стала лицом новой кампании Milka Mmmax

Покупатели шоколада получают шанс выиграть поездку на концерт певицы

Поп-звезда Кэти Перри стала героиней новой международной кампании Milka Mmmax. Покупатели шоколада получают шанс выиграть поездку на концерт певицы и встретиться с ней за кулисами.

Рекламный ролик, снятый в Лос-Анджелесе, рассказывает о закулисье тура певицы с юмором и самоиронией. По словам авторов, видео подчеркивает «человечность» Кэти Перри и легко считываемую эмоциональность самого бренда Milka.

Кампания ориентирована на европейский рынок, в частности на Германию, Польшу и Францию. Для участия в акции достаточно купить шоколад Milka Mmmax и зарегистрировать код с упаковки на сайте бренда. Победители получат возможность побывать на одном из концертов Кэти Перри и встретиться с ней лично.

Milka Кэти Перри
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