Агентство «Лира» показало преимущества нового флагмана CHERY в серии роликов

Агентство «Лира» меньше чем за два месяца создало серию обучающих видеороликов для презентации нового автомобиля CHERY TIGGO 9 сотрудникам дилерских центров. Ролики включают обзор модели с руководителем отдела обучения CHERY, разбор возражений клиентов в формате диалога «продавец-покупатель» и практическое руководство по тест-драйву. Несмотря на сжатые сроки и сложные погодные условия, проект был успешно реализован, об этом команда агентства рассказала Sostav.

Задача

Компания запускала модель автомобиля CHERY TIGGO 9 и планировала презентовать ее сотрудникам дилерских центров по всей стране. Задачей агентства было создать серию обучающих роликов, которые бы доносили преимущества флагмана, знакомили сотрудников дилерских центров с новой моделью и оказывали поддержку в процессе презентации автомобиля клиенту.

Клиент

CHERY — китайский автопроизводитель и импортер, представленный на российском рынке более 19 лет.

Решение

Работа велась в сжатые сроки: менее чем за два месяца нужно было создать материалы, подходящие как для онлайн-, так и для офлайн-обучения сотрудников дилерских центров. Команда агентства «Лира» создала три уникальных ролика, каждый из которых освещал отдельные аспекты новой модели.

Обзор TIGGO 9

В первом видео Константин Афанасьев, руководитель отдела обучения «АО Чери Автомобили Рус», представил обзор на новую модель. Целью ролика было презентовать флагман компании и повысить уровень знаний о продукте в дилерской сети CHERY.

Зрители познакомились с экстерьером и интерьером автомобиля, его ключевыми характеристиками, обновленными технологиями, системой безопасности и другими функциями.

Для съемок агентство выбрало атмосферную локацию — лофт с прозрачными панорамными окнами в лесу. Теплая атмосфера площадки усиливала восприятие CHERY как надежного семейного бренда. Дополнительно команда «Лиры» провела студийную съемку, а также запечатлела авто в движении на улицах Москвы.

Отработка возражений клиентов

В рамках второго ролика команда проекта смоделировала диалог между потенциальным клиентом и экспертом по продаже автомобилей. Съемки прошли непосредственно в дилерском центре «Чери Центр Автомир МКАД Восток».

В ролике эксперт подробно разбирает часто задаваемые вопросы и убеждает потенциального клиента, что его сомнения по поводу некоторых нюансов использования автомобиля беспочвенны.

Например, клиент высказывает опасение, что выдвижные ручки могут замерзнуть и не открыться во время морозов. Представитель Chery развенчивает этот миф и отвечает, что автомобиль прошел полный цикл испытаний в условиях русской зимы, и по их итогам в конструкцию привода внесено усиление, которое обеспечит надежную работу ручек в любых погодных условиях.

Сравнение с конкурентами

Целью третьего видеоролика является выявление и презентация преимуществ CHERY. Видеоролик представляет собой сравнение флагмана CHERY Tiggo 9 с двумя основными конкурентами. Эксперты показали сильные стороны автомобиля Tiggo 9, а также подчеркнули достоинства ключевых конкурентов.

Съемки проходили в светлой просторной студии, которая позволила одновременно разместить сразу три автомобиля. По NDA специалисты агентства не могут показать ролик, но делятся бэкстейджем.

Результаты

Команда агентства «Лира» меньше чем за два месяца справилась с задачей. И несмотря на сложности, вызванные погодными условиями, помогла CHERY представить новый флагман сотрудникам дилерских центров по всей стране.

Александр Юдин, генеральный продюсер агентства «Лира»: Этот проект стал вызовом для нашей команды. Мы работали в сложных погодных условиях и ограничениях по времени, что, конечно, оказывало влияние на перенос сроков уличных съемок. Но, несмотря ни на что, сумели создать ролики, которые передают дух и преимущества нового CHERY TIGGO 9. Я счастлив, что мы смогли создать контент, который помогает клиенту решать задачи бизнеса.

Наталия Иванова, руководитель группы по качеству дилерской сети АО «Чери Автомобили Рус»: Ролики стали отличным инструментом для обучения представителей дилерской сети CHERY. Видеоролики помогают повысить уровень знаний о продукте бренда, сделать фокус на ключевые и важные для клиента характеристики нашего флагмана.

Наталия Манцова, менеджер по веб-платформе АО «Чери Автомобили Рус»: Мы остались довольны работой агентства над серией видеороликов. Первый ролик отлично показал автомобиль внутри и снаружи, а также его технологии и безопасность. Лофт-студия в лесу придала особый шарм. Во втором ролике сравнение с конкурентами получилось наглядным благодаря экспертам и визуальным эффектам. Третий ролик — разговор клиента с экспертом — был полезен и информативен, все возражения разобраны четко и понятно. Проект был реализован в короткие сроки.

Состав творческой группы

«Лира» (агентство)

Генеральный продюсер: Александр Юдин

Исполнительный продюсер: Анастасия Фридмана

Режиссер-постановщик: Денис Стецишин

Оператор: Ефим Китаев

Сценарист: Максим Белогуров

Звук: Артем Степанов

Обеспечение парка автомобилей: Сергей Кононов, Алексей Лялин, Дмитрий Малейко, Александр Рейнов



АО «Чери автомобили Рус» (клиент)

Руководитель группы по качеству дилерской сети: Наталия Иванова

Менеджер по веб-платформе: Наталия Манцова

Руководитель отдела обучения: Константин Афанасьев

Тренер по продукту: Александр Лаверычев

Старший руководитель региональной группы продаж автомобилей: Андрей Качушкин

Руководитель группы по развитию дилерской сети: Ирина Горячева

Старший руководитель региональной группы продаж автомобилей: Дмитрий Тютелев