Британская сеть фитнес-клубов David Lloyd придумала офисную одежду для плавания

Британская сеть фитнес-клубов David Lloyd Clubs выпустила коллекцию водонепроницаемой офисной одежды. Дроп предназначен для тех, кто хочет совмещать занятия спортом с работой.

Одежда изготовлена из водоотталкивающей ткани и позволяет офисным работникам приступать к работе сразу после заплыва в бассейне.

David Lloyd Clubs задумалась о создании коллекции после того, как в ходе опроса выяснила, что почти половина офисных работников вынуждена отказываться от физических упражнений из-за занятости. Ну а те, кому удается все-таки вписать спорт в свой плотный график, занимаются в основном в обеденный перерыв. 40% опрошенных испытывают вину за то, что занимаются физическими упражнениями в рабочее время.

Поскольку плавание является одним из самых популярных видов физических упражнений среди населения, David Lloyd Clubs остановила свой выбор на разработке водонепроницаемой офисной одежды.