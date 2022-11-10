NFT-лотереи и тайники с цифровыми артами: обзор кейсов

NFT был придуман как способ охраны авторских прав на произведения, но теперь его все чаще используют для заработка и продвижения в маркетинге. Причем чаще всего интерес к токену проявляют компании, мало связанные с цифровой средой. Например, производители одежды, косметики и продуктов питания. О любопытных кампаниях, построенных на хайпе по NFT — читайте в материале Sostav.

NFT в городских пространствах

В сентябре онлайн-кинотеатр Иви и креативное бюро «Золотые тигры» запустили «Охоту на NFT» — промо криминальной саги «Химера». В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были спрятаны NFT-арты от питерского художника Дмитрия Листова. Отыскать их могли те, кто расшифровал спрятанные в трейлерах сериала координаты.

Идея тайников с NFT-артами перекликается с сюжетом сериала: «Химера» рассказывает о переделе черного рынка наркотрафика через оптику трех миров — мафии, кодеров и наркоконтроля. Сама по себе Химера — это огнедышащее чудовище с головой хищника, туловищем травоядного и хвостом рептилии. Поэтому для проекта создали три NFT-арта — льва, козу и змею.

Автор цифрового арта — известный художник из Петербурга Дмитрий Листов. Он давно занимается NFT, его работы простые, ироничные и одновременно глубокие, философские. «Чем популярнее будет сериал, тем ценнее NFT. Также наши аналитики говорят, что полная коллекция может стоить дороже, чем каждый арт по отдельности. Возможно, владельцы трех частей Химеры захотят объединиться и устроить криптоаукцион», — заявил руководитель группы спецпроектов онлайн-кинотеатра «Иви» Олег Столярчук.

NFT как первый шаг в Метавселенную

NFT — это цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и указывает на эксклюзивное право владеть привязанным к нему объектом. Подделать или подменить его нельзя: в отличие от взаимозаменяемых монет вроде биткоина токены уникальны. Частное лицо или организация загружает цифровой актив на одну из специализированных платформ (в мире их сотни), где он в дальнейшем хранится, покупается и перепродается.

Ровно год назад, сменив бренд Facebook на Meta (признанной экстремистской и запрещённой в России), Марк Цукерберг заявил о «строительстве Метавселенной». По его мнению, люди станут общаться, покупать и зарабатывать в VR-пространствах, куда уже совсем скоро будет можно «попасть» даже без специальной гарнитуры. Несмотря на то, что до создания полноценной Метавселенной далеко, многие бренды уже интегрируются в киберпространство, создавая цифровую одежду (и даже тиары), а также NFT-искусство.

Самый яркий пример — игра от Louis Vuitton, в которой маскот бренда по имени Вивьенн путешествует по шести мирам, чтобы собрать 200 свечей, символизирующих 200-летие бренда. Достигнув определенного уровня, игрок участвует в розыгрыше NFT-открыток (всего их 10): уникальные картинки затем можно «переносить» на разные платформы и использовать, например, в качестве аватара в социальных сетях. При этом купить их нельзя, только выиграть.

По мнению High Snobiety, Louis Vuitton (в отличие от многих других модных брендов, например Givenchy и Karl Lagerfeld, которые запускают NFT-инициативы, «не зная, как еще привлечь зумеров») свою игру создавал не «для галочки» — она интересна сама по себе. Так, автор колонки, которой удалось сыграть в аркаду одной из первых, провела в ней в общей сложности несколько дней. Такие качественные проекты усиливают лояльность к бренду и подтверждают, что он привержен идеалам высокого качества во всем, что делает.

NFT-лотереи

Mercedes-Benz создал коллекцию NFT-изображений, главными героями которых стали авто G-класса, и устроил аукцион. Изображения (всего их было пять) продавались по стартовой цене от 222 до 1554 долларов, со временем ставки росли. Когда общий объем торгов достиг одного млн долларов, среди всех держателей NFT разыграли автомобиль G-класса, а когда превысил два млн — участникам лотереи разрешили купить произведения без использования криптовалюты — с помощью обычной кредитки.

Похожую инициативу, но уже с другой подоплекой реализовал один из крупнейших косметических конгломератов в мире — L’Oréal Paris. Бренд решил привлечь внимание к проблеме недопредставленности женщин-художников на арт-рынке. Согласно последним исследованиям, на их произведения приходится менее 16% NFT-рынка и только 5% продаж NFT. L’Oréal Paris заказал NFT-картины у пяти художниц, единственным условием было использование красных оттенков из новой линейки губных помад Reds of Worth by Color Riche. Затем картины продавали на аукционе, начальная цена каждой составляла $1500. Все деньги с первичных продаж компания отдала самим художницам, а 50% дохода с последующих пообещала пустить на благотворительные инициативы.

NFT как способ привлечь внимание к реальным запускам

В мае бренд Mango выпустил мини-коллекцию из трех NFT-объектов, вдохновленных работами испанских художников Жоана Миро, Антони Тапиеса и Мигеля Барсело (сам бренд был основан в Испании). Работы будут отображаться на дисплеях в одном магазине Mango — в недавно открытом флагманском бутике на Пятой авеню в Нью-Йорке. Сами NFT бренд продавать не стал, зато выставил на продажу виртуальную одежду, запущенную в рамках той же промокампании. По словам технологического директора, использование виртуальных миров и NFT стало для бренда возможностью «вступить в контакт с новыми целевыми рынками и понять, как молодые потребители взаимодействуют в этом пространстве».

NFT как способ зафиксировать культовый статус продукта

Канадское подразделение Pizza Hut Canada выпустило коллекцию 1 Byte Favorites: каждую неделю на платформе Rarible компания публиковала новое изображение кусочка пиццы с разными начинками. «Pizza Hut считает, что ни один мир не должен существовать без пиццы, в том числе — цифровой», — говорилось в пресс-релизе.

Компания в очередной раз хотела подчеркнуть культовый статус своего продукта, и это получилось: при первоначальной цене в 0,0001 ETH (18 центов) первый опубликованный «ломтик» продали за 8824 доллара. Вероятно, самому преданному в мире фанату бренда.

NFT для поиска инвестиций

Год назад Третьяковская галерея продала цифровые копии пяти шедевров из своей коллекции на аукционе криптобиржи Binance. Самым дорогим стал NFT с картиной «Мадонна Литта» Леонардо — его продали за 11 млн рублей. «Уголок сада в Монжероне» Клода Моне, «Куст сирени» Винсента Ван Гога и «Композиция VI» Василия Кандинского продали по 5−5,5 млн руб., «Юдифь» Джорджоне — за 4,7 млн руб.

Все NFT были созданы в двух экземплярах: один для продажи, другой будет храниться в Эрмитаже. Вырученные деньги — в общей сложности 32 млн рублей — музей потратит на собственное развитие. Интересно, что за несколько месяцев до этого идентичный эксперимент провела галерея Уффици во Флоренции: за криптокопию «Мадонны Дони» Микеланджело она выручила €140 тыс.

Ранее Sostav выяснил, за счёт чего развивается технология и какую пользу она приносит брендам.