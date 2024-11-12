Как BrainingGroup организовало бренд-зону Ozon на ВДНХ

В сентябре команда Ozon и BrainingGroup построили самый большой lifestyle-павильон на ВДНХ. Чем вдохновлялись, какие были амбиции — команда Expo креативного агентства BrainingGroup делится деталями проекта с Sostav.

Дарья Гололобова, директор направления BrainingExpo: Перед нами стояла задача — донести основное сообщение «Открывай большой выбор». В основу идеи мы заложили концепцию overstatement, чтобы не только рассказать, но и визуально показать, что самый большой выбор и практически все можно купить только на Ozon.

Большой павильон стал ярким украшением главного входа на ВДНХ. На территории 500 м2 (площадь футбольного поля) мы построили павильон площадью 200 м2 и высотой 7 м. Конструкция павильона представляла собой модульное сооружение из сварного металлического каркаса из профильных труб, которое освещали 48 архитектурных прожекторов. Входная группа оформлена огромной сумкой, мимо которой невозможно пройти и невозможно не заметить.

Максим Саулов, генеральный продюсер проекта, партнер BrainingGroup: Для доставки и установки сумки, высотой в 4 метра и весом 4 тонны, был организован спецтранспорт. Кортеж гигантской сумки в сопровождении ГИБДД с мигалками по проспекту Мира привлек внимание жителей города раньше, чем стенд был построен.

Пространство павильона было разделено на пять зон: Ozon для мам, для молодежи, бьюти-корнер, фотозона, сцена. Каждая зона раскрывала идею категорий Ozon:

Ozon Beauty. Выбирай красивое;

Ozon Fashion. Выбирай стильное;

Ozon Молодёжь. Выбирай своё;

Ozon для мам. Выбирай настоящее;

и сцена, которая объединяла все аудитории.

Мария Николаева, директор по маркетинговым коммуникациям Ozon: В этом году Ozon делает фокус на привлечении женской аудитории и продвижении женских товарных категорий, включая Fashion. Одна из наших целей — укрепить имидж Ozon как ключевой площадки для покупок и модного шопинга. Для этого мы создали целое пространство на ВДНХ, где каждая женщина может получить новые знания, общение и вдохновение. Мы разработали масштабную программу с участием наших звездных амбассадоров и бренд-стилиста. Это различные мастер-классы, лекции про моду, макияж, психологию и другие темы, актуальные для женской аудитории.

Дарья Гололобова, директор направления BrainingExpo: При разработке концепции нам было важно учесть разные интересы и сферы жизни женщины любого возраста, и построить стенд, где мама с дочкой и подруги-студентки одинаково классно могут провести досуг, построить эмоциональную связь между брендом и потребителем.

Бьюти-зона представляла собой арт-фотозону из объемных фигур фена, помады, кисточки и палетки теней.

Зона для мам была построена как отдельная зеркальная комната из россыпи огоньков, где можно отдохнуть от суеты.

В зоне сцены ежедневно проходили различные мастер-классы от ведущих блогеров и стилистов. Посетители проходили зоны арт-объектов, делали фото, выкладывали посты и за это получали промокоды от Ozon для еще более выгодных и больших покупок.

Основная задумка бренд-зоны — создать атмосферное место для общения, отдыха и полезных лекций. Ежедневно в павильоне проходили бесплатные мастер-классы, йога-классы, спектакли для детей, лекции от психологов и блогеров для молодых мам и другие полезные активности. Приглашенные блогеры и амбассадоры бренда — Юлианна Караулова, Оксана Самойлова, Алексей Сухарев.

Всего за время проекта было проведено около 120 мероприятий: около 60 мастер-классов, 40 лекций, а также танцевальные мастер-классы, йога и детские спектакли. Также некоторые мероприятия транслировались онлайн — 18 эфиров с общим количеством просмотров 58 тыс.

Проект длился с 15 августа по 25 сентября 2024 года и привлек более 50 тыс. посетителей.

А теперь немного интересных фактов о том, как это строилось:

вес сумки, установленной у входа — 4 тонны;

над чертежами конструкций работали 33 инженера;

монтаж павильона и декораций занял 14 дней, демонтаж — 5;

для построения конструкции было использовано 3,5 км ламелей и 12 тыс. кронштейнов.

Над проектом работали

BrainingGroup (агентство)

Руководитель команды: Дарья Гололобова

Главный продюсер: Максим Саулов

Креативный директор: Эльдар Джафаров

SIMPLASTUDIO (арт-дирекшн)

IGPRO (техническая реализация)

Fancy Decor (внешнее оформление)