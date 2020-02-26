«Стрепсилс» запустил интерактивную рекламную кампанию на «Первом канале»

Бренд «Стрепсилс» при поддержке Havas Media (Россия) запустил кампанию в редакционном интерактивном сервисе «Первого канала», сообщили Sostav в агентстве. У зрителя была возможность посмотреть брендированный прогноз погоды, не переключая фильм или передачу. По словам представителя Havas Media, ранее подобные интеграции на HbbTV (интерактивное телевидение) осуществлялись только в рекламных форматах.

Кампания по продвижению спрея от боли в горле стартовала 12 декабря 2019 года. При включении телевизора с функцией HbbTV на экране появлялся информер о том, что на канале доступен сервис прогноза погоды. Таким образом канал информировал зрителя, что сервис теперь доступен, и его можно вызвать на экран в любой момент эфира нажатием кнопки. Бренд был интегрирован в двух форматах — в брендированном информере и виджете прогноза погоды.

Как отметила Татьяна Кизилова, руководитель отдела по медиапланированию и размещению рекламы, бренду важно появляться с полезным контентом в удобном, нераздражающем виде. «Новый редакционный формат интерактивного прогноза погоды отлично вписался в коммуникационную стратегию «Стрепсилс» и вызвал интерес зрителей», — подчеркнула Кизилова.

Проект был реализован при технической поддержке Teletarget. По результатам кампании CTR (показатель кликабельности) составил 8%. Как сообщили в Teletarget, средний CTR подобных кампаний 1−2%.

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) позволяет зрителю пользоваться интерактивными сервисами, если у телевизора есть доступ к интернету. В России технологию впервые протестировали в апреле 2018 года на шоу «Голос.Дети». Тогда телезрители могли принять участие в голосовании с помощью кнопки на пульте.