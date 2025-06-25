Бренд препарата, гарантирующего отличный секс, ушел с молотка

Товарные знаки Sealex, «Сеалекс» и «Sealex Сеалекс», принадлежавшие петербургскому фармацевтическому холдингу «РИА «Панда», проданы на торгах. До 2016 года под этими товарными знаками выпускались биологически активные добавки (БАД) для повышения потенции, сообщает РБК.

Так, Sealex ушел «с молотка» за 3,2 млн руб., схожие знаки «Сеалекс» и «Sealex Сеалекс» — за 8,1 млн и 3,4 млн руб. соответственно. На аукцион были выставлены также торговые знаки Gistan и «Гистан» (под ними продавались кремы от аллергии). Они проданы по цене 8,1 млн руб. каждый.

Все пять лотов приобрел индивидуальный предприниматель Артур Маргарян из Новосибирска. Он отдал за бренды 30,9 млн руб.

Ранее Sealex позиционировался производителем как «российская виагра» и входил в top-10 продаваемых в стране БАДов. Благодаря массированной телерекламе ООО «РИА «Панда» стремительно наращивало выручку, пик которой пришелся на 2014 год.

Однако с 2016 года у властей возник ряд претензий к «РИА Панда». В 2018 году ее владельца Игоря Воробья задержали за неуплату налогов. А в 2020 году Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ООО «РИА «Панда» банкротом, назначив конкурсного управляющего.

Попытка конкурсного управляющего реализовать пять торговых знаков является повторной. В марте эти бренды уже были проданы московской компании «Диалог», но договор купли-продажи по итогам аукциона заключен не был.

Ранее сообщалось, что российская структура немецкого производителя сыра Hochland ООО «Хохланд Руссланд» может выкупить у ГК «Нева Милк» популярный бренд сыра «Сиртаки». Его стоимость оценивается в 400 млн руб.