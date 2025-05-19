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18+
19.05.2025 в 06:45

Бренд Loloclo может уйти с рынка

С начала года уже третий производитель детских товаров заявляет о банкротстве

ООО «Лолокло», выпускающее детскую одежду под брендом Loloclo, обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве. Сайт бренда не работает, а продажи на маркетплейсах падают, сообщает «Коммерсант».

Сейчас у производителя осталось шесть магазинов: три в Москве, по одному в Самаре, Новосибирске и Владивостоке. Объект в Санкт-Петербурге недавно был закрыт. Выручка ООО «Лолокло» в 2024 году сократилась на 41%, до 179,8 млн руб. Чистый убыток вырос в четыре раза, до 142 млн руб. Кредиторская задолженность компании по итогам года составила 24,5 млн руб.

В агентстве, занимающемся продвижением компаний на маркетплейсах, сообщили Sostav, что прекратили сотрудничество с Loloclo в декабре прошлого года. Товары Loloclo до сих представлены на маркетплейсах и продолжают отгружаться на склады. Однако денежный оборот производителя на Wildberries в первом квартале сократился на 67% год к году, натуральный — на 59%, средний чек опустился на 20%.

В CORE.XP подтвердили «Коммерсанту», что найти подходящих инвесторов основателям не удалось. Проблемы бизнеса наложились на негативную конъюнктуру рынка — посещаемость магазинов детских товаров и траты потребителей в категории снижаются под давлением снижения рождаемости.

Loloclo не первый производитель детских товаров, решивший уйти с рынка. В конце марта о намерении подать заявление о банкротстве сообщила крупная сеть магазинов детской одежды Orby. В этом же месяце начался процесс банкротства производителя детских игрушек ООО «Олтрейд».

Loloclo
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