Производитель детской одежды Orby закрывает офлайн-магазины

Производитель детской одежды Orby готовится подать заявления о банкротстве. Компания уже начала закрывать офлайн-магазины, сообщает «Коммерсант».

Так, уже закрыты магазины в Уфе, Ярославле, Нижнем Новгороде и подмосковном Зеленограде. Два основных юрлица Orby, ООО «Компания "Орби"» и ООО «ППО "Орбита"», намерены обратиться в Арбитражный суд Костромской области с заявлениями о собственном банкротстве.

Orby занималась производством детской одежды полного цикла с 2004 года, реализуя продукцию через собственную офлайн-сеть и на маркетплейсах. В 2023 году компания возглавляла рейтинг производителей детской верхней одежды и школьной формы.

Возможной причиной банкротства эксперты называют высокие ставки кредитования — в залоге у банков могут быть производственные площади. Дополнительную нагрузку на бизнес создала растущая конкуренция в сегменте детских товаров и решение сети развиваться по франшизе.

Orby не первая сеть детских товаров, столкнувшаяся со сложностями в бизнесе. Ранее о намерении трансформировать свой бизнес объявил «Кораблик».