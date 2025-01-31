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31.01.2025 в 11:45

«Газпром-Медиа» выиграл в судах 15,9 млн рублей по делам о нарушении интеллектуальных прав

В прошлом году холдинг инициировал 904 иска

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В 2024 году холдинг «Газпром-Медиа» (включает НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и другие активы) продолжил активную борьбу по защите интеллектуальной собственности, инициировав 904 иска. По 775 из них были вынесены судебные решения в пользу компаний холдинга. Присужденная судами сумма за нарушение интеллектуальных прав составила более 15,9 млн руб., что на 30% больше, чем в 2023 году. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе холдинга.

Среди проектов «Газпром-Медиа», которыми интересовались пираты, — сериалы «Жвачка», «Плевако», «Фарма», «Жуки», «Прелесть», «Красный 5», «Мир! Дружба! Жвачка!», фильмы «Бременские музыканты» и «Сто лет тому вперед».

За прошлый год было заблокировано около 17,4 тыс. сайтов с нарушениями интеллектуальных прав компаний холдинга. 6,2 млн ссылок были удалены из выдачи «Яндекса», а из Google — около 5 млн. Суммарно это примерно на 17% больше, чем в 2023 году. Кроме того, холдинг инициировал блокировки около 5,7 тыс. Telegram-каналов и ботов. Также были решены 43 дела, связанные с продажей контрафактных товаров, нарушающих товарные знаки компаний холдинга.

Как пишет «Коммерсант», в прошлом году количество ссылок с контентом, внесенных российскими правообладателями в реестр антипиратского меморандума, составило 180 млн. В 2023 году этот показатель превысил 89 млн, а в 2022 году — 76,5 млн. С момента начала действия меморандума в 2018 году до марта 2021-го было добавлено всего 15 млн ссылок.

Газпром-Медиа Суд интеллектуальные права
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