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01.09.2026 в 13:15

Booking.com выбрал 72andSunny глобальным креативным агентством

К 2027 году будет создана новая глобальная платформа бренда

Booking.com выбрал 72andSunny Amsterdam своим глобальным креативным агентством по итогам международного тендера. Агентство возглавит разработку новой глобальной бренд-платформы компании, первые работы планируется представить в начале 2027 года.

72andSunny будет отвечать за креативную и стратегическую работу с брендом. Для Booking.com это будет подготовка к следующему этапу развития глобальной коммуникации и фактически предстоящему обновлению бренд-платформы. Ранее с компанией работало агентство Zulu Alpha Kilo.

Booking.com работает более чем на 40 языках и предлагает свыше 32 млн вариантов размещения по всему миру. В компании заявили, что выбрали 72andSunny за креативный подход и способность помочь бренду развивать его миссию — делать путешествия доступнее для пользователей.

Партнерство стартовало в августе.

Ранее сообщалось, что Vodafone назначил Publicis новым креативным партнером.

Юлия Топольская
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