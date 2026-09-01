Booking.com выбрал 72andSunny глобальным креативным агентством

Booking.com выбрал 72andSunny Amsterdam своим глобальным креативным агентством по итогам международного тендера. Агентство возглавит разработку новой глобальной бренд-платформы компании, первые работы планируется представить в начале 2027 года.

72andSunny будет отвечать за креативную и стратегическую работу с брендом. Для Booking.com это будет подготовка к следующему этапу развития глобальной коммуникации и фактически предстоящему обновлению бренд-платформы. Ранее с компанией работало агентство Zulu Alpha Kilo.

Booking.com работает более чем на 40 языках и предлагает свыше 32 млн вариантов размещения по всему миру. В компании заявили, что выбрали 72andSunny за креативный подход и способность помочь бренду развивать его миссию — делать путешествия доступнее для пользователей.

Партнерство стартовало в августе.

Ранее сообщалось, что Vodafone назначил Publicis новым креативным партнером.