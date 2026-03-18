Большинство россиян не любят обсуждать новости в мессенджерах

Большинство россиян предпочитают обсуждать российскую и мировую повестку в личном общении, а не в мессенджерах. При этом даже офлайн такие разговоры редко переходят в споры: лишь 6% готовы конфликтовать с близкими из-за разных взглядов. Такие данные содержатся в опросе Rambler&Co, поступившем в Sostav.

Новости чаще остаются фоном общения, а не его основной темой. 59% респондентов стараются вообще избегать подобных обсуждений. Тем не менее 21% говорят о повестке почти ежедневно, еще по 10% — несколько раз в неделю или редко.

Если темы все же поднимаются, чаще всего речь идет о политике и экономике (42%). На втором месте — локальные истории и происшествия (25%). Остальные обсуждают работу, деньги, мемы и тренды (по 12%), а также развлечения и спорт (9%).

Формат таких разговоров обычно спокойный: половина ограничивается реакциями «посмотрели и забыли», еще 31% обмениваются ссылками и короткими комментариями. Эмоциональные обсуждения встречаются у 13%, а до конфликтов доходит лишь в 6% случаев.

Обсуждать резонансные темы большинство (72%) все же предпочитает лично. В чатах чаще ограничиваются пересылкой ссылок с краткими комментариями (21%) или редкими обсуждениями в нескольких группах (5%). Публично делятся эмоциями всего 2%.

Опрос прошел 5−12 марта 2026 года среди 2,4 тыс. интернет-пользователей.

Ранее сообщалось, что основной онлайн-потребностью россиян остается чтение новостей. 40% респондентов заходят в интернет сразу после пробуждения.