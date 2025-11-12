Большинство россиян готовы уйти к конкурентам ради высокой зарплаты

Большинство россиян готовы перейти в конкурирующую компанию, если получат более выгодное предложение. Согласно исследованию SuperJob, 94% опрошенных назвали более высокую зарплату главным стимулом для смены работодателя.

На втором месте по значимости оказалось повышение в должности, его отметили 50% респондентов. Для 47% важен более удобный график работы. Реже причиной перехода становится возможность обучения за счет компании или близость офиса к дому.

Каждый третий россиянин, готовый сменить работодателя, рассматривает удаленный или гибридный формат работы. Только 6% опрошенных заявили, что не согласились бы перейти к конкурентам ни при каких условиях.

Аналитики отмечают, что готовность к переходу на новую работу сохраняется высокой во всех возрастных группах. Однако среди сотрудников старше 45 лет немного больше тех, кто предпочитает оставаться на текущем месте.

В опросе SuperJob приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения России.

По данным BrandLab, самыми привлекательными работодателями в России остаются «Газпром», «Роснефть» и «Росатом». Эти компании возглавили рейтинг HR-брендов, получив 56,5%, 48,6% и 42% голосов соответственно.

В десятку лучших также вошли «Газпромбанк», «Лукойл», «Аэрофлот», «Яндекс», РЖД, «Норникель» и Сбербанк. Эксперты связывают популярность крупных госкомпаний с их стабильностью и социальными гарантиями, а технологических брендов — с интересом молодых специалистов к инновациям.

В исследовании BrandLab приняли участие 1 тыс. потенциальных соискателей со всей России. Погрешность исследования составляет 3,1%, точность — 95%.