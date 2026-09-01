Большинство администраторов доменов не успели пройти идентификацию через «Госуслуги»

С 1 сентября 2026 года вступает в силу норма об идентификации администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su через портал «Госуслуги». По состоянию на 27 августа процедуру в крупнейшем корпоративном регистраторе «Руцентр» прошли 42,2% администраторов, а в массовом регистраторе «Рег.ру» — 25,7%. Данные «Руцентра» приводит Forbes.

По оценке аналитиков «Руцентра», основным препятствием остается многолетняя практика регистрации корпоративных доменов на сотрудников и подрядчиков. В результате в зоне .ru на физлиц приходится 72,7% доменов, а в зоне .рф — 82,9%. Среди 5 тыс. наиболее востребованных сайтов Рунета доля таких ресурсов составляет 32%.

В компании отмечают, что подобная схема создает риски для бизнеса. В случае увольнения сотрудника или потери с ним связи организация может столкнуться с проблемами при продлении или переносе критически важного домена.

При этом с 1 сентября ограничения для администраторов, которые еще не прошли идентификацию, вводиться не будут. Координационный центр доменов .ru и .рф сообщил, что аккредитованные регистраторы продолжат работать по действующим правилам до включения в специальный перечень либо до 18 января 2027 года.

Новое регулирование предусматривает работу в национальных доменных зонах только через отечественных регистраторов, включенных в специальный перечень, порядок формирования которого должно определить правительство. По оценке «Домены.ру», единовременные затраты отрасли на выполнение новых требований могут составить около 4 млрд руб., а ежегодные расходы — еще 1−1,5 млрд руб.