Больше 40% россиян несколько раз в неделю устраивают «девичий ужин»

43% опрошенных россиян устраивают так называемый «девичий ужин» (ужин из продуктов, оставшихся в холодильнике) несколько раз в неделю, 25% — редко, 19% — несколько раз в месяц, 9% — каждый день. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование программы лояльности «Х5 Клуб».

По словам опрошенных, «девичий ужин» включает сыры (66%), мясные деликатесы (58%), зелень и овощи (58%), хлебцы и крекеры (58%), фрукты и ягоды (47%), сладости (43%), орехи и сухофрукты (33%).

Респонденты устраивают «девичий ужин» по следующим причинам: нежелание готовить (58%), загруженный день (47%), недостаток ингредиентов для приготовления полноценного блюда (34%), стресс (18%).

64% интервьюируемых считают, что «девичий ужин» подходит для всех, 24% — для студентов.

40% участников опроса покупают ингредиенты для приготовления быстрых перекусов, 37% — для конкретных блюд. 11% приобретают то, что можно съесть без готовки.

Россияне при выборе продуктов обращают внимание на их стоимость (90%), удобство хранения после вскрытия упаковки (58%), наличие витаминов и минералов (51%), длительное чувство сытости (38%), возможность съесть продукт без дополнительной нарезки (35%), соотношение калорий, белков, жиров и углеводов (27%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.