Более трети россиян инвестируют по совету ИИ

33% россиян в 2025 году использовали искусственный интеллект при формировании инвестиционного портфеля. Год назад этот показатель составлял 19%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования «Выберу.ру» и ГК IT Smart Finance.

Каждый третий инвестор применяет ИИ для анализа информации по активам, а каждый пятый доверяет алгоритмам подбор ценных бумаг.

При этом 43% опрошенных рассматривают ИИ лишь как вспомогательный инструмент, сохраняя контроль за инвестиционными решениями. Все больше инвесторов обращаются к внешним экспертам — их доля выросла с 40% до 75%, тогда как число тех, кто полагается на собственный анализ, сократилось до 18%.

Растет интерес и к альтернативным инструментам. Прямые инвестиции выбрали 23% участников против 14% годом ранее, доля желающих добавить цифровые финансовые активы увеличилась с 7% до 14%, а число инвесторов, использующих краудлендинговые платформы, — с 19% до 36%.

Согласно исследованию Центробанка, доля россиян со сбережениями выросла до 75,5% в 2024 году. Средний размер сбережений увеличился до 145 тыс. руб.