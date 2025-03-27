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18+
27.03.2025 в 19:10

Финансовая подушка россиян достигла 145 тысяч рублей

ЦБ: сбережения растут, но вложения в ценные бумаги остаются низкими

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По данным РБК, средний размер финансовой подушки россиян вырос до 145 тыс. рублей, увеличившись на четверть за последние три года, согласно исследованию Центробанка. Несмотря на рост сбережений, доля домохозяйств, инвестирующих в акции и облигации, остается незначительной.

Согласно исследованию Центробанка, доля россиян со сбережениями выросла до 75,5% в 2024 году. Средний размер сбережений увеличился до 145 тыс. рублей, медианный — до 30 тыс. Большинство (75,4%) хранят сбережения на банковских счетах. Доля домохозяйств, инвестирующих в акции и облигации, сократилась до 1,4%. Вложения в другие финансовые инструменты (ПИФы, криптовалюту, НПФ) составляют менее 1%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что в выборке представлены наиболее обеспеченные домохозяйства, что влияет на статистику по вложениям в ценные бумаги. Также он указал на эффект переоценки активов за последние два года. Доля домохозяйств с долгами снизилась до 20%, однако размер задолженности вырос: средняя — до 788 тыс. рублей, медианная — до 200 тыс. ЦБ рекомендует иметь финансовую подушку в размере 3−6 зарплат и хранить ее на вкладе, а инвестиции на фондовом рынке совершать сверх этой суммы.

Ранее стало известно, что Центробанк предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.

РБК
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