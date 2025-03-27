Финансовая подушка россиян достигла 145 тысяч рублей

По данным РБК, средний размер финансовой подушки россиян вырос до 145 тыс. рублей, увеличившись на четверть за последние три года, согласно исследованию Центробанка. Несмотря на рост сбережений, доля домохозяйств, инвестирующих в акции и облигации, остается незначительной.

Согласно исследованию Центробанка, доля россиян со сбережениями выросла до 75,5% в 2024 году. Средний размер сбережений увеличился до 145 тыс. рублей, медианный — до 30 тыс. Большинство (75,4%) хранят сбережения на банковских счетах. Доля домохозяйств, инвестирующих в акции и облигации, сократилась до 1,4%. Вложения в другие финансовые инструменты (ПИФы, криптовалюту, НПФ) составляют менее 1%.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что в выборке представлены наиболее обеспеченные домохозяйства, что влияет на статистику по вложениям в ценные бумаги. Также он указал на эффект переоценки активов за последние два года. Доля домохозяйств с долгами снизилась до 20%, однако размер задолженности вырос: средняя — до 788 тыс. рублей, медианная — до 200 тыс. ЦБ рекомендует иметь финансовую подушку в размере 3−6 зарплат и хранить ее на вкладе, а инвестиции на фондовом рынке совершать сверх этой суммы.

Ранее стало известно, что Центробанк предложил разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.