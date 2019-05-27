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27.05.2019 в 11:40

BMW поздравил экс-главу концерна Mercedes-Benz с уходом на пенсию

Теперь Дитер Цетше сможет наконец побыть самим собой

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Кадр из ролика

Концерн BMW поздравил бывшего председателя СД Daimler AG и главу Mercedes-Benz Cars Дитера Цетше с выходом на пенсию. По этому поводу бренд снял ролик-трибьют.

В видео показан последний день Цетше на работе: как он прощается с коллективом, отдает пропуск и фотографируется на память с преемником Ола Каллениусом. Домой Цетше отвозит водитель на Mercedes-Benz S-класса. Оставшись один, «отставной» топ-менеджер заходит в гараж и выезжает оттуда уже за рулем BMW i8 Roadster. В кадре появляется надпись «Наконец свободен». Ролик заканчивается трогательной благодарностью: «Спасибо, Дитер Цетше, за годы вдохновляющей конкуренции».

Сыграл Цетше немецкий актер Симон Лихт, известный зрителям Германии по сериалу «Доктор Кляйн».

О смене руководства Daimler AG было объявлено на годовом собрании акционеров. Акционеры концерна одобрили проект реорганизации бизнеса PROJECT FUTURE. В рамках проекта Daimler Group выделит производство легковых и коммерческих автомобилей Mercedes-Benz — этим займется подразделение Mercedes-Benz AG, тогда как грузовые автомобили и автобусы Daimler передадут в Daimler Truck AG. В июле также появится компания Daimler Mobility AG, которая объединит финансовые сервисы.

Цетше — настоящий ветеран Daimler. Его карьера в компании началась в 1976 году. До вхождения в Совет директоров Mercedes-Benz AG занимал руководящие должности в подразделениях в Бразилии, Аргентине и США. В 2000 году был назначен гендиректором и президентом Chrysler, в 2005-м возглавил Mercedes-Benz Car Group. В 2006-м занял должность CEO Daimler AG. Сообщается, что в 2021 году Цетше может войти в наблюдательный совет автоконцерна.

BMW Mercedes-Benz Daimler AG
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