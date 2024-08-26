Переводы россиян на свои счета в других банках могут блокироваться

Банк России в ответе на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) разъяснил, что кредитные организации должны проверять переводы граждан на свои счета (Me2Me), а при наличии признаков, что операция совершается без согласия клиента, приостанавливать ее или отказывать в совершении. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, россияне могут столкнуться со временной блокировкой «подозрительных» переводов не только на чужие, но и на свои счета в других банках.

Финансовые эксперты, опрошенные изданием, уверены, что приостановка переводов на свои счета не имеет особого смысла, но некоторые банки могут использовать временную блокировку как рычаг воздействия, чтобы помешать клиентам перевести средства в другую кредитную организацию, предлагающую более высокие ставки по депозитам.

В конце прошлого месяца в силу вступил закон, согласно которому банки должны приостанавливать переводы клиентов на счета, внесенные в специальную базу ЦБ. Однако у кредитных организаций возник вопрос, должна ли временная блокировка распространяться на переводы на свои счета в других банках.

В ответе регулятора говорится, что операторы по переводу денежных средств должны проверять операции на наличие признаков, что они осуществляются без согласия клиента, включая «случаи совершения физическим лицом перевода денежных средств между банковскими счетами, открытыми ему в разных банках». А при выявлении таких признаков приостановить операцию или отказать в ее совершении.

В ЦБ газете подтвердили, что закон четко регламентирует случаи и процедуру приостановки или отклонения операций, соответствующих признакам мошенничества: «При выявлении операции, соответствующей хотя бы одному из признаков, банк обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции».

При этом кредитная организация должна в срочном порядке предупредить клиента о том, что операция не прошла, и сообщить о возможности подтвердить перевод. «Если клиент дал согласие на перевод или совершил операцию повторно, то банк обязан незамедлительно исполнить распоряжение клиента, за исключением случая, когда сведения о получателе денег содержатся в базе данных Банка России», — пояснили в ЦБ.

Закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России как о мошеннике, вступил в силу 25 июля 2024 года. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.