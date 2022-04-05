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05.04.2022 в 07:20

Блогеры повышают цены на интеграции в Telegram на 20% в неделю

Однако восстановить доходы от рекламы в запрещённой Instagram не получается

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Блогеры, которые мигрировали в Telegram, повышают цены на интеграции на 15−20% в неделю. Однако не могут полностью компенсировать падение рекламных доходов после ухода из Instagram (запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Twiga.

Цена у блогеров, аудитория которых в Instagram превышала 1 млн подписчиков, за пост в Telegram начинается от 250 тыс. руб. и доходит до 2 млн руб. Так, самые высокие расценки у Егора Крида, Гоар Аветисян, Михаила Литвина, Эльдара Джарахова, Анастасии Ивлеевой и Ксении Бородиной. В следующей ценовой категории со стоимостью поста от 80 тыс. до 250 тыс. руб.— каналы Анны Хилькевич, Марии Тарасовой, Алины Ботановны. Меньше чем за 80 тыс. руб. можно купить рекламу в Telegram у Анны Семенович, Натальи Рудовой, Саши T-Killah.

Цена на рекламу в Telegram-каналах известных блогеров не уступает запросам новостных и развлекательных каналов. По данным Twiga, стоимость поста в новостных каналах «первого эшелона» начинается от 100 тыс. руб. и доходит до 600 тыс. руб., речь идет, например, о «Редакции», Mash и Baza.

Однако, по прогнозам аналитиков, популярные Instagram-блогеры всё-таки не смогут полностью компенсировать падение рекламных доходов: привлечь аудиторию в Telegram достаточно сложно, и цены на рекламу там остаются значительно ниже, чем в Instagram. По мнению гендиректора LabelUp Кирилла Борисова, Telegram больше подходит пишущим блогерам, а создателям рекламного контента лучше подойдут клипы «ВКонтакте» и принадлежащем «Газпром-медиа» Yappy.

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