Блогеры Чекалины выплатили полумиллиардную задолженность

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее супруг Артем выплатили Федеральной налоговой службе порядка 500 млн рублей, тем самым полностью погасив задолженность перед бюджетом, рассказал «Известиям» адвокат пары Константин Третьяков.

Чекалины выплатили 296 млн рублей, из ранее уплаченных 311 млн рублей часть ушла на оплату текущих налогов. В общей сложности супруги выплатили ФНС полмиллиарда рублей, в эту сумму вошли недоимка, пеня, штраф. Произвести оплату удалось после того, как со счетов блогеров был снят арест.

В марте текущего года в отношении Чекалиной и ее мужа были возбуждены два уголовных дела. Первое — за уклонение от уплаты налогов на сумму 311 млн руб. По оценке следствия, Чекалины пользовались упрощенной системой налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 млн рублей в год.

Второе дело — об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в апреле 2021 года Чекалины отмыли более 130 млн рублей, купив на них доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

Савеловский суд Москвы избрал супругам Чекалиным меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, им нельзя было общаться со свидетелями и соучастниками (за исключением близких родственников), использовать почту, телефон, а также иные средства связи и интернет.