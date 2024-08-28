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28.08.2024 в 06:50

Блогеров обяжут разрабатывать свои курсы согласно стандартам

Появится реестр лиц, которые имеют право заниматься образовательной деятельностью

Рособрнадзор предложил рабочей группе Госдумы обязать блогеров и коучей разрабатывать онлайн-курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования. За распространение ложной информации им будут грозить штрафы, сообщают «Известия».

Ведомство указало, что в сети все чаще предоставляют некачественные образовательные услуги, «околонаучные знания», противоречащие современной науке. Такое образование зачастую носит деструктивный характер. В связи с этим Рособрнадзор предлагает принять ряд мер по регулированию отрасли, среди которых, введение реестра для физлиц, ИП, и юрлиц, которые имеют право заниматься образовательной деятельностью.

Кроме того, предлагается разработать примерные программы, на основании которых организации или ИП будут обязаны разрабатывать и утверждать свои. В ведомстве также предложили ужесточить ответственность для организаций и ИП, которые распространяют ложную информацию о своих образовательных программах. Речь идет в том числе о тех из них, кто предоставляет документы государственного образца без аккредитации.

В июле депутаты Госдумы подготовили поправки в закон «Об образовании», согласно которым блогеры не смогут продавать курсы и тренинги, если у них нет лицензии.

блогер
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